Путин назвал необходимый уровень коллективного иммунитета к СOVID-19 в России

В России коллективный иммунитет составляет 59,4%, однако стране нужен показатель в 80%. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции, которая проходит 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

«59,4% — это коллективный иммунитет сегодня в России, имеется в виду и переболевшие наши граждане и привившиеся. Около 70 млн сделали первую прививку, там 70 с небольшим сделали два укола. Но этого недостаточно, нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%», — ответил Путин на вопрос «Интерфакса».

Он также выразил надежду на то, что этот показатель будет достигнут во II квартале 2022 года.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на то, что в некоторых странах говорят о еще большем уровне коллективного иммунитета, который должен составлять 90–95%.

Накануне директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир еще даже не приблизился к концу пандемии, однако существуют средства для борьбы с коронавирусом. По его словам, миру не хватает коллективного желания среди всех стран вести всеобъемлющие и устойчивые программы по борьбе с COVID-19.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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