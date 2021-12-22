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В ВОЗ оценили перспективы окончания пандемии коронавируса

Эксперт ВОЗ Райан заявил, что мир еще не приблизился к концу пандемии коронавируса
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Мир еще даже не приблизился к концу пандемии, однако существуют средства для борьбы с коронавирусом. Об этом 22 декабря заявил на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«У нас есть средства гораздо лучше, чем были до этого, благодаря науке. У нас лучше понимание того, как себя вести с вирусом. Но нам не хватает коллективного желания среди всех стран вести всеобъемлющие и устойчивые программы (борьбы с вирусом. — Ред.)», — сказал эксперт.

ВОЗ велела колоться: способны ли бустерные прививки побороть «Омикрон»
И как страны реагируют на распространение нового штамма COVID-19

Ранее 22 декабря ВОЗ сообщила о распространении «Омикрона» в 106 странах.

Как говорится в отчете организации, «общий риск, связанный с вызывающим обеспокоенность вариантом, остается очень высоким».

Ранее во вторник директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что штамм коронавируса «Омикрон» может стать «очередным штормом» для Европы. Клюге уточнил, что этот вариант коронавируса уже выявлен как минимум в 38 из 53 стран региона. По его словам, «Омикрон» уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии.

Всемирная организация здравоохранения 20 декабря предупредила, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее других мутаций вируса и с большей вероятностью заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел COVID-19.

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