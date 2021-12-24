Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 60%

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 60,4%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«По состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла — 73 106 249 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4%», — сказала она 24 декабря журналистам.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин указал на то, что эпидемия COVID-19 не отступила, количество ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико. Глава государства призвал контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса, в том числе в период новогодних праздников.

21 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия должна быть готовой к любому сценарию развития ситуации с коронавирусом на фоне распространения штамма «Омикрон». Также он отметил, что правительство выделит регионам около 10 млрд рублей на ремонт и замену медицинского оборудования, используемого при лечении больных COVID-19.

17 декабря Голикова подчеркнула, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России, указала она.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.