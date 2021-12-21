Мишустин призвал быть готовыми к любому сценарию по ситуации с COVID-19

Россия должна быть готовой к любому сценарию развития ситуации с коронавирусом на фоне распространения штамма «Омикрон». Об этом 21 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«ВОЗ прогнозирует, что его распространение (штамма «Омикрон». — Ред.) может повысить нагрузку на систему здравоохранения и привести к увеличению числа госпитализаций. Мы видим, что происходит в других государствах, в некоторых число заболевших новой мутацией вируса растет особенно быстро. И нам надо быть готовыми к любому сценарию», — сказал он на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.

По словам Мишустина, в этих условиях необходимо продолжить изучение циркулирующих штаммов. Так, на проведение их генетического анализа правительство выделит эпидемиологам дополнительно около 90 млн рублей, подчеркнул он.

Помимо прочего, председатель правительства рассказал, что кабмин выделит регионам около 10 млрд рублей на ремонт и замену медицинского оборудования, используемого при лечении больных с коронавирусом.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что для варианта «Омикрон» характерны першение в горле и лихорадка. Всё это схоже с заболеванием гриппом, указал он.

Ранее во вторник врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин выразил мнение, что у коронавируса заканчивается способность мутировать, поэтому «Омикрон»-штамм может оказаться последним его вариантом. По его словам, вирус уже достаточно приспособился к человеку и, вероятно, остановится на текущем уровне.

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова указала на то, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России, отметила она.

В тот же день Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении штамма «Омикрон», в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию «Спутником Лайт».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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