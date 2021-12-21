Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
Авто
Эксперты спрогнозировали рост рынка автозапчастей в России
Политика
Госдума приняла во II чтении законопроект об отмене обязательного ТО
Мир
Еврокомиссия ограничила срок действия ковид-сертификатов 9 месяцами
Мир
Стало известно о тайной отправке США и Британией хакеров на Украину
Мир
Приостановленное из-за аварии движение судов через Босфор возобновлено
Армия
Атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» вошли в состав ВМФ РФ
Экономика
Цена фьючерсов на газ в Европе впервые превысила $2000
Политика
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года
Мир
В ОБСЕ заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по безопасности
Сюжет:

Мишустин призвал быть готовыми к любому сценарию по ситуации с COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия должна быть готовой к любому сценарию развития ситуации с коронавирусом на фоне распространения штамма «Омикрон». Об этом 21 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«ВОЗ прогнозирует, что его распространение (штамма «Омикрон». — Ред.) может повысить нагрузку на систему здравоохранения и привести к увеличению числа госпитализаций. Мы видим, что происходит в других государствах, в некоторых число заболевших новой мутацией вируса растет особенно быстро. И нам надо быть готовыми к любому сценарию», — сказал он на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.

В нездоровом коллективе: испортит ли «Омикрон» новогодние праздники
Когда России грозит вспышка заболеваемости новым штаммом вируса

По словам Мишустина, в этих условиях необходимо продолжить изучение циркулирующих штаммов. Так, на проведение их генетического анализа правительство выделит эпидемиологам дополнительно около 90 млн рублей, подчеркнул он.

Помимо прочего, председатель правительства рассказал, что кабмин выделит регионам около 10 млрд рублей на ремонт и замену медицинского оборудования, используемого при лечении больных с коронавирусом.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что для варианта «Омикрон» характерны першение в горле и лихорадка. Всё это схоже с заболеванием гриппом, указал он.

Ранее во вторник врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин выразил мнение, что у коронавируса заканчивается способность мутировать, поэтому «Омикрон»-штамм может оказаться последним его вариантом. По его словам, вирус уже достаточно приспособился к человеку и, вероятно, остановится на текущем уровне.

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова указала на то, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России, отметила она.

В тот же день Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении штамма «Омикрон», в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию «Спутником Лайт».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021