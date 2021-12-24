Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемия COVID-19 не отступила, число ежедневных потерь слишком велико. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства, которая прошла в режиме видеосвязи.

По его словам, число ежедневно выявляемых случаев также слишком большое.

«Эпидемия, как мы хорошо знаем, еще не отступила, число ежедневных заражений, к сожалению, и потерь слишком велико», — сказал он.

Путин призвал министров контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса в период новогодних праздников.

«Прошу и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения, весь комплекс противоэпидемиологических мер на особом контроле, уделять им повышенное внимание и в период праздников начала 2022 года», — отметил глава государства.

Накануне в ходе ежегодной пресс-конференции он назвал причиной новых волн инфекции появление новых штаммов. По словам Путина, он нацеливает систему здравоохранения РФ и правительство на открытость, чтобы люди поняли важность вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения 20 декабря предупредила, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее других мутаций вируса и с большей вероятностью заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел COVID-19.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что штамм коронавируса «Омикрон» может стать «очередным штормом» для Европы. «Омикрон» уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии, отметил он.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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