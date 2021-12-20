В ВОЗ заявили о способности «Омикрона» распространяться быстрее других штаммов

Штамм коронавируса «Омикрон» распространяется быстрее других типов. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что «Омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «Дельта», и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться», — сказал он.

Также гендиректор добавил, что число смертей от COVID-19 в 2021 году превышает 3,3 млн человек, и это больше, чем количество смертей в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

18 декабря в ВОЗ заявили о пониженной эффективности Pfizer и AstraZeneca против «Омикрона». При этом уточняется, что после бустерной дозы вакцины от компании Pfizer эффективность действия препарата против нового штамма повышается.