Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
Гинцбург усомнился в искусственном происхождении штамма «Омикрон»
Общество
В Гидрометцентре предупредили москвичей о 18-градусных морозах
Происшествия
Около 100 человек эвакуировали в Москве из-за пожара в хостеле
Происшествия
Самолет из Парижа сел в Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности
Общество
Центр Чумакова подал заявку на испытания 3-кратного введения «КовиВака»
Политика
Проект об ужесточении наказания за пытки отправлен в рассылку до 10 января
Общество
В Москве пробки на дорогах достигли 10 баллов
Мир
В ВОЗ заявили о способности «Омикрона» распространяться быстрее других штаммов
Мир
В Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин
Спорт
Канадка Макнил установила мировой рекорд на ЧМ на короткой воде
Сюжет:

В ВОЗ заявили о способности «Омикрона» распространяться быстрее других штаммов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штамм коронавируса «Омикрон» распространяется быстрее других типов. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Омикрон» быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию»
Руководитель НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов — о новом штамме коронавируса, прогнозе развития пандемии и лекарствах от COVID-19

«В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что «Омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «Дельта», и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться», — сказал он.

Также гендиректор добавил, что число смертей от COVID-19 в 2021 году превышает 3,3 млн человек, и это больше, чем количество смертей в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

18 декабря в ВОЗ заявили о пониженной эффективности Pfizer и AstraZeneca против «Омикрона». При этом уточняется, что после бустерной дозы вакцины от компании Pfizer эффективность действия препарата против нового штамма повышается.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021