В ВОЗ заявили о пониженной эффективности Pfizer и AstraZeneca против «Омикрона»

Предварительные результаты исследования вакцины против коронавируса Pfizer и AstraZeneca указывают на их пониженную эффективность против штамма инфекции «Омикрон». Об этом говорится в документе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Результаты [исследований] из Англии указывают на значительное снижение эффективности действия вакцины против симптоматического заболевания «Омикрон» по сравнению с «Дельта» после двух доз Pfizer-BioNTech Comirnaty либо AstraZeneca Vaxzevria», — отмечается в документе, опубликованном 17 декабря.

При этом уточняется, что после бустерной дозы вакцины от компании Pfizer эффективность действия препарата против нового штамма повышается.

Днем ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении штамма коронавируса «Омикрон», в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию «Спутником Лайт».

Мурашко также сообщил, что заболевшие «Омикроном» россияне или уже перенесли COVID-19, или были вакцинированы, их иммунитета хватает. По его словам, тяжелых случаев течения болезни после заражения «Омикрон»-штаммом в стране пока не зафиксировано.

14 декабря глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что российская вакцина «Спутник V» защитит от нового штамма «Омикрон», но вопрос в конкретных цифрах. По его словам, в настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма. Если снижение защиты от инфекции будет 10-кратным, надо ставить вопрос об изменении вакцины, добавил специалист.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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