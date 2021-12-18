Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Сборная России по хоккею обыграла чехов на домашнем этапе Евротура
Мир
В раде предрекли Зеленскому судьбу Порошенко
Наука
В ВОЗ заявили о пониженной эффективности Pfizer и AstraZeneca против «Омикрона»
Общество
ГИБДД перенесла прием граждан на 19 декабря из-за технического сбоя
Мир
В Польше возбудили дело в отношении сбежавшего в Белоруссию солдата
Спорт
Сборная России по футболу стартует в Лиге наций с матча с Албанией
Мир
Австрия разрешит въезд только привитым и переболевшим COVID-19
Мир
В Пакистане при взрыве в банке погибли минимум 14 человек
Спорт
Биатлонист Латыпов завоевал серебро на этапе Кубка мира в Анси
Мир
Мэр Лондона объявил чрезвычайное положение из-за «Омикрон»-штамма
Сюжет:

В ВОЗ заявили о пониженной эффективности Pfizer и AstraZeneca против «Омикрона»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предварительные результаты исследования вакцины против коронавируса Pfizer и AstraZeneca указывают на их пониженную эффективность против штамма инфекции «Омикрон». Об этом говорится в документе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ велела колоться: способны ли бустерные прививки побороть «Омикрон»
И как страны реагируют на распространение нового штамма COVID-19

«Результаты [исследований] из Англии указывают на значительное снижение эффективности действия вакцины против симптоматического заболевания «Омикрон» по сравнению с «Дельта» после двух доз Pfizer-BioNTech Comirnaty либо AstraZeneca Vaxzevria», — отмечается в документе, опубликованном 17 декабря.

При этом уточняется, что после бустерной дозы вакцины от компании Pfizer эффективность действия препарата против нового штамма повышается.

Днем ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении штамма коронавируса «Омикрон», в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию «Спутником Лайт».

Мурашко также сообщил, что заболевшие «Омикроном» россияне или уже перенесли COVID-19, или были вакцинированы, их иммунитета хватает. По его словам, тяжелых случаев течения болезни после заражения «Омикрон»-штаммом в стране пока не зафиксировано.

14 декабря глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что российская вакцина «Спутник V» защитит от нового штамма «Омикрон», но вопрос в конкретных цифрах. По его словам, в настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма. Если снижение защиты от инфекции будет 10-кратным, надо ставить вопрос об изменении вакцины, добавил специалист.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021