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Путин назвал причину новых волн коронавируса

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Президент России Владимир Путин объяснил возникновение новых волн коронавируса.

«Вызвано способностью мутации этого вируса, это очень простой ответ. <...> новые и новые штаммы появляются там, где есть проблемы с системой здравоохранения и уровень иммунитета [населения] низкий», — заявил Путин 23 декабря на пресс-конференции.

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Глава государства заявил, что нацеливает систему здравоохранения РФ и правительство на открытость, чтобы люди поняли важность вакцинации.

«Уровень коллективного иммунитета у нас [в РФ] низкий, 59,4%, наши соседи говорят о необходимости достижения 90–95%», — отметил президент.

По его словам, вводить ответственность за отказ от вакцинации не нужно.

«У нас народ изобретательный: как начнешь давить — найдут способы обойти. Мы должны с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию <…> Подделывают сертификаты [о вакцинации], более 200 дел возбуждено. Вот здесь надо бороться», — заключил глава государства.

21 декабря директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что штамм коронавируса «Омикрон» может стать «очередным штормом» для Европы. Клюге уточнил, что этот вариант коронавируса уже выявлен как минимум в 38 из 53 стран региона. По его словам, «Омикрон» уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии.

Всемирная организация здравоохранения 20 декабря предупредила, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее других мутаций вируса и с большей вероятностью заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел COVID-19.

Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

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