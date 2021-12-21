В ВОЗ заявили о скором доминировании штамма «Омикрон» в Европе

Штамм коронавируса «Омикрон» может стать «очередным штормом» для Европы. Такое мнение высказал во вторник, 21 декабря, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Об этом сообщает AP.

«В течение нескольких недель «Омикрон» станет доминантным во многих странах европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти», — сказал он.

Клюге уточнил, что этот вариант коронавируса уже выявлен как минимум в 38 из 53 стран региона, передает RT.

По его словам, «Омикрон» уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии. В этих странах число случаев «Омикрона» удваиваются каждые 1,5-3 дня, передает НСН.

Ранее в этот день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в стране возможна пятая волна пандемии коронавируса из-за стремительного распространения штамма «Омикрон». Он отметил, что новая волна может быть агрессивнее, чем предыдущие.

Шольц высказал мнение, что вопрос о том, когда «Омикрон» станет доминирующим вариантом в Германии, решится через несколько недель. Канцлер добавил, что из-за распространения «Омикрона» нет возможности проводить крупные мероприятия со зрителями на трибунах.

18 декабря сообщалось, что Великобритания с 20 декабря классифицируется правительством Германии как зона распространения мутаций коронавируса, что означает ограничения на въезд в ФРГ.

Теперь каждый прибывший в Германию из Соединенного Королевства, независимо от того, переболел он или привит, в обязательном порядке отправится на 14-дневный карантин.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Специалисты полагают, что при худшем сценарии развития событий за пять месяцев в стране могут умереть от инфекции до 75 тыс. человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее других мутаций вируса и с большей вероятностью заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел COVID-19.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Ранее во вторник специалисты российского Центра им. Гамалеи исследовали образцы ревакцинированных вакциной «Спутник V» людей и обнаружили в пробах нейтрализующие антитела к «Омикрон»-штамму коронавируса, сообщается на сайте kp.ru. Также эксперты выяснили, что в сыворотках крови ревакцинированных уровень нейтрализующих антител к «Омикрону» немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных.

При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова проинформировала, что «Омикрон», в отличие от предыдущих штаммов, заражает мышей и крыс, передает агентство городских новостей «Москва».