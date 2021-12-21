Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Билл Гейтс спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в 2022 году
Мир
Шольц заявил об угрозе пятой волны пандемии COVID-19 в Германии
Мир
В ВОЗ заявили о скором доминировании штамма «Омикрон» в Европе
Мир
Блинкен анонсировал контакты с РФ по безопасности в начале 2022 года
Мир
Эрдоган призвал вести диалог с Турцией как с возможным членом ЕС
Мир
В США отвели несколько недель на восстановление ядерной сделки с Ираном
Мир
На Украине признали конституционным закон о запрете российских фильмов
Общество
Бастрыкин поручил СК РФ расследовать избиение фигуриста Соловьева
Политика
ГД одобрила в I чтении законопроект об уголовном наказании для лихачей
Общество
Температура воздуха в Московском регионе упала до минус 22 градусов
Сюжет:

В ВОЗ заявили о скором доминировании штамма «Омикрон» в Европе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штамм коронавируса «Омикрон» может стать «очередным штормом» для Европы. Такое мнение высказал во вторник, 21 декабря, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Об этом сообщает AP.

«Может, мы еще будем радоваться появлению «Омикрона»
Иммунолог Арег Тотолян — о новом штамме коронавируса, облегчении симптомов COVID-19 и особенностях детской и взрослой защиты от инфекции

«В течение нескольких недель «Омикрон» станет доминантным во многих странах европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти», — сказал он.

Клюге уточнил, что этот вариант коронавируса уже выявлен как минимум в 38 из 53 стран региона, передает RT.

По его словам, «Омикрон» уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии. В этих странах число случаев «Омикрона» удваиваются каждые 1,5-3 дня, передает НСН.

Ранее в этот день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в стране возможна пятая волна пандемии коронавируса из-за стремительного распространения штамма «Омикрон». Он отметил, что новая волна может быть агрессивнее, чем предыдущие.

Шольц высказал мнение, что вопрос о том, когда «Омикрон» станет доминирующим вариантом в Германии, решится через несколько недель. Канцлер добавил, что из-за распространения «Омикрона» нет возможности проводить крупные мероприятия со зрителями на трибунах.

18 декабря сообщалось, что Великобритания с 20 декабря классифицируется правительством Германии как зона распространения мутаций коронавируса, что означает ограничения на въезд в ФРГ.

Теперь каждый прибывший в Германию из Соединенного Королевства, независимо от того, переболел он или привит, в обязательном порядке отправится на 14-дневный карантин.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Специалисты полагают, что при худшем сценарии развития событий за пять месяцев в стране могут умереть от инфекции до 75 тыс. человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее других мутаций вируса и с большей вероятностью заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел COVID-19.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Ранее во вторник специалисты российского Центра им. Гамалеи исследовали образцы ревакцинированных вакциной «Спутник V» людей и обнаружили в пробах нейтрализующие антитела к «Омикрон»-штамму коронавируса, сообщается на сайте kp.ru. Также эксперты выяснили, что в сыворотках крови ревакцинированных уровень нейтрализующих антител к «Омикрону» немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных.

При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова проинформировала, что «Омикрон», в отличие от предыдущих штаммов, заражает мышей и крыс, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021