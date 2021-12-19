В ФРГ сообщили об ограничениях на въезд из Британии

Великобритания с 20 декабря классифицируется правительством Германии как зона распространения мутаций коронавируса, что означает ограничения на въезд в ФРГ. Об этом сообщили в Институте Роберта Коха в субботу, 18 декабря.

Специализирующийся на вирусологии и подчиняющийся минздраву ФРГ институт объяснил данное решение распространением в Британии штамма коронавируса «Омикрон».

Теперь каждый прибывший в Германию из Соединенного Королевства, независимо от того, переболел он или привит, в обязательном порядке отправится на 14-дневный карантин, передает N-tv de.

18 декабря агентство безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что число скончавшихся после заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» увеличилось до семи человек.

Ранее в этот день мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения «Омикроном» Градоначальник отметил, что в последние дни в Лондоне «наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом». Он добавил, что за неделю показатели госпитализации в Лондоне выросли на 28% по сравнению с предыдущей неделей.