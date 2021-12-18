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Мэр Лондона объявил чрезвычайное положение из-за «Омикрон»-штамма
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Мэр Лондона объявил чрезвычайное положение из-за «Омикрон»-штамма

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Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения «Омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает телеканал Sky News.

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«После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение [в городе]», — заявил Хан.

Градоначальник отметил, что в последние дни в Лондоне «наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом».

Он добавил, что, по данным правительства, за неделю показатели госпитализации в Лондоне выросли на 28% по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее, 16 декабря, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что организация обеспокоена скоростью распространения «Омикрона»: количество новых случаев заражения увеличивается каждые два-три дня. Если даже «Омикрон» окажется менее летален, он всё равно потрясет систему здравоохранения Великобритании, считает Набарро. По прогнозу представителя ВОЗ, ситуация может усугубиться за две недели или раньше.

15 декабря исполнительный директор Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства Дженни Харрис заявила, что штамм «Омикрон» является наиболее опасным для системы здравоохранения Великобритании за всё время пандемии.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из них вызывают обеспокоенность. В организации классифицировали штамм как вызывающий беспокойство.

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