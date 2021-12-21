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Шольц заявил об угрозе пятой волны пандемии COVID-19 в Германии

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране возможна пятая волна пандемии коронавируса из-за стремительного распространения штамма «Омикрон». Он отметил, что новая волна может быть агрессивнее, чем предыдущие. Об этом 21 декабря сообщает WELT.

«Может, мы еще будем радоваться появлению «Омикрона»
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«Идет волна номер пять. Он (штамм), по оценке специалистов, еще агрессивнее. Даже для тех, кто получил две дозы вакцины и переболел, высока угроза заразиться», — сказал политик на пресс-конференции по итогам переговоров с главами 16 федеральных земель об ужесточении антикоронавирусных мер.

Шольц считает, что вопрос о том, когда «Омикрон» станет доминирующим вариантом в Германии, решится через несколько недель.

Канцлер добавил, что из-за распространения «Омикрона» нет возможности проводить крупные мероприятия со зрителями на трибунах.

«Межрегиональные крупные мероприятия больше не смогут проходить в присутствии публики. Это касается в особенности футбольных матчей», — сказал он.

18 декабря сообщалось, что Великобритания с 20 декабря классифицируется правительством Германии как зона распространения мутаций коронавируса, что означает ограничения на въезд в ФРГ.

Теперь каждый прибывший в Германию из Соединенного Королевства, независимо от того, переболел он или привит, в обязательном порядке отправится на 14-дневный карантин.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Специалисты полагают, что при худшем сценарии развития событий за пять месяцев в стране могут умереть от инфекции до 75 тыс. человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее других мутаций вируса и с большей вероятностью заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел COVID-19.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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