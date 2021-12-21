Шольц заявил об угрозе пятой волны пандемии COVID-19 в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране возможна пятая волна пандемии коронавируса из-за стремительного распространения штамма «Омикрон». Он отметил, что новая волна может быть агрессивнее, чем предыдущие. Об этом 21 декабря сообщает WELT.

«Идет волна номер пять. Он (штамм), по оценке специалистов, еще агрессивнее. Даже для тех, кто получил две дозы вакцины и переболел, высока угроза заразиться», — сказал политик на пресс-конференции по итогам переговоров с главами 16 федеральных земель об ужесточении антикоронавирусных мер.

Шольц считает, что вопрос о том, когда «Омикрон» станет доминирующим вариантом в Германии, решится через несколько недель.

Канцлер добавил, что из-за распространения «Омикрона» нет возможности проводить крупные мероприятия со зрителями на трибунах.

«Межрегиональные крупные мероприятия больше не смогут проходить в присутствии публики. Это касается в особенности футбольных матчей», — сказал он.

18 декабря сообщалось, что Великобритания с 20 декабря классифицируется правительством Германии как зона распространения мутаций коронавируса, что означает ограничения на въезд в ФРГ.

Теперь каждый прибывший в Германию из Соединенного Королевства, независимо от того, переболел он или привит, в обязательном порядке отправится на 14-дневный карантин.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Специалисты полагают, что при худшем сценарии развития событий за пять месяцев в стране могут умереть от инфекции до 75 тыс. человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее других мутаций вируса и с большей вероятностью заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел COVID-19.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

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