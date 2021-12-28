Более 78 млн россиян получили первую дозу вакцины от COVID-19

Более 78 млн россиян прошли вакцинацию первым компонентом препарата от COVID-19. Об этом 28 декабря сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Сегодня уже более 78 миллионов получили первую дозу вакцины, и это действительно та основополагающая вещь в профилактирующей медицине, которая в целом как модель должна работать», — подчеркнул он в интервью «России 24».

Начало массовой вакцинации в стране министр назвал самым значимым событием в 2021 году.

«Вакцинация позволила спасти многие жизни, и это исчисляется миллионами», — указал Мурашко.

По его словам, объемы оказания медицинской помощи в РФ в 2021 году выросли более чем на 25%. Данные показатели являются «уникальными», добавил глава ведомства.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь указал на необходимость повышения уровня коллективного иммунитета к коронавирусу среди россиян. Он выразил надежду на сознательность граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться.

Как написал 27 декабря в колонке для «Известий» генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, мировое сообщество может положить конец пандемии COVID в 2022 году. Он подчеркнул необходимость того, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели — вакцинации 70% населения мира.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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