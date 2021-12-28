Попова отметила постоянные мутации коронавируса и его сезонность

Коронавирус будет мутировать, и появятся его новые штаммы, а со временем инфекция станет сезонным заболеванием. Об этом во вторник, 28 декабря, на неформальном саммите СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вирус, конечно, будет мутировать, и будут новые штаммы. Из того, что говорят ученые, он уже сегодня проявляет сезонность, он становится сезонным, он будет приходить в тот сезон, который себе выберет», — сказала она.

Ни один вирус не останавливается в развитии, напомнила специалист. Штамм «Омикрон» не станет финальным вариантом, подчеркнула она.

Как ранее в ходе саммита заявил президент России Владимир Путин, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективно борется со штаммом «Омикрон». Нейтрализующая эффективность препарата составляет порядка 90%, отметил глава государства.

Ранее во вторник стало известно, что более 78 млн россиян прошли вакцинацию первым компонентом препарата от коронавируса. Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, начало массовой вакцинации стало самым значимым событием в 2021 году.

Как написал 27 декабря в колонке для «Известий» генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, мировое сообщество может положить конец пандемии COVID в 2022 году. Он подчеркнул необходимость того, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели — вакцинации 70% населения мира.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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