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В России за минувшие сутки выявили 21 922 случая COVID-19

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За минувшие сутки в России зарегистрировали 21 922 случая коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

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Наибольшее количество случаев зафиксировали в Санкт-Петербурге (1802) и Москве (1705).

Всего за время пандемии в стране выявили 10 437 152 случая коронавируса. За все время распространения инфекции количество летальных исходов составило 306 090, выздоровели 9 337 447 человек.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь указал на необходимость повышения уровня коллективного иммунитета к коронавирусу среди россиян. Он выразил надежду на сознательность граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться.

Также 27 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что ситуацию с распространением COVID-19 в России сложно назвать безоблачной, однако она стабильная.

Как написал в колонке для «Известий» генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, мировое сообщество может положить конец пандемии COVID в 2022 году. Он подчеркнул необходимость того, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели — вакцинации 70% населения мира.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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