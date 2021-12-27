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Глава ВОЗ выразил надежду на завершение пандемии в 2022 году

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Мировое сообщество может положить конец пандемии COVID в 2022 году. Об этом в колонке для «Известий» написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, подчеркнув, что для борьбы с вирусом надо действовать вместе.

«Необходимо, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели — вакцинации 70% населения мира. Важно, чтобы правительства продолжали применять целенаправленные меры в области здравоохранения и социального обеспечения, среди которых тестирование, секвенирование и предоставление информации о вариантах вируса, не опасаясь какого-либо порицания», — отмечает в статье гендиректор ВОЗ.

В России вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Подробнее читайте в колонке Тедроса Гебрейесуса на сайте «Известий»: «Год конца пандемии»

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