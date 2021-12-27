Завершился еще один трудный год. И за многое мы можем его и поблагодарить. Пандемия COVID-19 не обошла стороной ни одну страну мира, но теперь мы располагаем широким набором инструментов профилактики и лечения вируса. В общей сложности в мире введено уже более 8,5 млрд доз вакцин — благодаря этому удалось спасти миллионы жизней. Также разработаны новые методы лечения, что позволяет значительно снизить показатели смертности.

Это не отменяет того своеобразного «национализма», когда из-за формирования у некоторых стран чрезмерных запасов вакцин был подорван принцип справедливости (равного доступа всех стран к препаратам. — «Известия») и созданы идеальные условия для появления штамма «Омикрон». Поэтому чем дольше будет нарушаться принцип справедливого доступа к вакцинам, тем выше риск того, что вирус и дальше будет трансформироваться, а мы не сможем эти изменения ни предсказать, ни предотвратить. Покончив с несправедливостью, мы сможем положить конец пандемии.

В рамках Инициативы ACT, куда входит механизм COVAX (АСТ и COVAX координируют международные ресурсы, чтобы обеспечить странам с низким и средним уровнем дохода равный доступ к средствам борьбы с COVID-19. — «Известия»), ВОЗ и ее партнеры помогают сделать вакцины, тесты и методы лечения доступными для людей, которые в них нуждаются, во всем мире. Сейчас, когда мы вступаем в третий год пандемии, я уверен, что это будет год, когда мы покончим с ней. Но это произойдет, только если мы сделаем это вместе.

Кроме заболеваемости и смертности, к которым привел COVID-19, эта пандемия ставит под угрозу два десятилетия прогресса в области здравоохранения. У миллионов людей нет доступа к плановой вакцинации, услугам по планированию семьи, лечению инфекционных и неинфекционных заболеваний и многому другому.

Но по-прежнему у нас есть важные достижения и наблюдается прогресс. Так, ВОЗ рекомендовала широко использовать первую в мире противомалярийную вакцину, которая в случае ее широкого и безотлагательного внедрения может ежегодно спасать десятки тысяч жизней. Другая задача — ликвидация полиомиелита — еще никогда не была так близка к решению, как сейчас — в двух оставшихся эндемичных странах зарегистрировано всего пять случаев этого заболевания.

Одновременно с этим ВОЗ и наши партнеры предпринимали меры по реагированию на чрезвычайные ситуации во всем мире, включая новые вспышки лихорадок Эбола и Марбурга. Параллельно с этим продолжают снижаться показатели потребления табака.

Чтобы помочь миру подготовиться к будущим эпидемиям и пандемиям, мы создали новую систему биоцентров ВОЗ, на базе которых страны могут обмениваться новейшими биологическими материалами. Мы также открыли в Берлине Центр ВОЗ по пандемической и эпидемической информации, чтобы использовать новейшие научные данные для эпиднадзора и принятия ответных мер в области общественного здравоохранения.

В условиях пандемии следует помнить, что COVID-19 — не единственная угроза здоровью людей во всем мире в следующем году. Здесь могу заверить: ВОЗ будет продолжать работу повсеместно в целях охраны и укрепления здоровья всех людей во всем мире.

Новый год приносит новые решения и надежды. Вот мои — обращенные ко всему миру.

Во-первых, мы должны положить конец пандемии. Для этого необходимо, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели — вакцинации 70% населения мира. Важно, чтобы правительства продолжали применять целенаправленные меры в области здравоохранения и социального обеспечения, среди которых тестирование, секвенирование и предоставление информации о вариантах вируса, не опасаясь какого-либо порицания.

Все мы должны сыграть свою роль, надевая маски, соблюдая социальную дистанцию, избегая скопления людей, встречаясь с друзьями по возможности на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Во-вторых, нам необходимо создать более надежные системы обеспечения безопасности в области здравоохранения во всем мире. В 2022 году страны начнут обсуждать глобальное соглашение по борьбе с пандемией, которое поможет укрепить механизмы управления и финансирования, а также системы и инструменты, которые нужны миру для предупреждения эпидемий и пандемий, подготовки к ним, выявления и оперативного реагирования.

И в-третьих, все страны должны вкладывать средства в укрепление системы первичной медико-санитарной помощи — именно она лежит в основе того, чтобы услуги здравоохранения были доступны всем. Пандемия COVID-19 продемонстрировала, что угроза здоровью подвергает опасности все аспекты нашей жизни.

Вот почему ВОЗ будет продолжать делать всё возможное для укрепления здоровья, поддержания безопасности в мире и охвата услугами уязвимых групп населения.

Я желаю людям во всем мире очень счастливого, безопасного и, главное, здорового 2022 года.

Автор — генеральный директор Всемирной организации здравоохранения

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