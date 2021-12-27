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Матвиенко охарактеризовала ситуацию с COVID-19 в России

Матвиенко: ситуация с COVID-19 в России не безоблачная, но стабильная
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Ситуацию с распространением COVID-19 в России сложно назвать безоблачной, однако она стабильная. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Нельзя сказать, что ситуация с ковидом безоблачная, но все-таки она стабильная, как утверждают медики, эксперты. В ноябре-декабре шла очень активная вакцинация нашего населения. Это дало свои результаты, они очевидны. Тем не менее мы должны понимать, что пока еще ковид мы не победили», — подчеркнула она в ходе пресс-конференции.

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Как указала Матвиенко, для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо добиться стопроцентного уровня вакцинации граждан.

За последние сутки в стране выявили 23 210 случаев COVID-19 в 84 регионах страны. От последствий заболевания за минувшие 24 часа умерли 937 человек, выздоровели 33 715.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в колонке для «Известий», опубликованной накануне, написал, что мировое сообщество может положить конец пандемии COVID в 2022 году. Он подчеркнул необходимость того, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели — вакцинации 70% населения мира.

24 декабря президент России Владимир Путин указал на то, что эпидемия COVID-19 не отступила, количество ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико. Он призвал контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса, в том числе в период новогодних праздников.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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