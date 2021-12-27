За последние сутки в России выявили 23 210 случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 23 210 случаев COVID-19 в 84 регионах страны. Об этом 27 декабря информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Самое большое количество случаев — в Москве (2239), Санкт-Петербурге (1834) и Московской области (1616).

За последние сутки от последствий заболевания умерли 937 человек, выздоровели 33 715.

В общей сложности за время распространения коронавируса в России было зафиксировано 10 415 230 случаев COVID-19. Общее количество летальных исходов составило 305 155, выздоровели 9 293 486 человек.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в колонке для «Известий», опубликованной накануне, написал, что мировое сообщество может положить конец пандемии COVID в 2022 году. Он подчеркнул необходимость того, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели — вакцинации 70% населения мира.

24 декабря президент России Владимир Путин указал на то, что эпидемия COVID-19 не отступила, количество ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико. Он призвал контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса, в том числе в период новогодних праздников.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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