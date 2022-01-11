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В Кремле прокомментировали рост заболеваемости из-за штамма «Омикрон»

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Всплеск заболеваемости COVID-19 из-за штамма коронавируса «Омикрон» свидетельствует о том, что данный этот вариант продолжит распространяться по всему миру, в том числе и в России. Об этом 11 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы давно еще сказали, что нет вопроса, придет ли «Омикрон», есть вопрос, когда. <…> Это большая опасность, это реальность. Этот вирус проникает на нашу территорию и распространяется здесь. Это прогнозировалось специалистами, правительством. Меры принимаются с тем, чтобы подготовиться к очередной волне», — отметил Песков, комментируя данные оперштаба по борьбе с коронавирусом о росте заболеваемости в Москве за последние двое суток.

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10 января число заболевших в российской столице составило 2778 человек, а 11 января — 4635.

Также за минувшие произошел рост заболеваемости в целом в стране: 10 января было зафиксировано 15 830 новых случаев COVID-19, а 11 января — 17 525 случаев.

Кроме того, 11 января от осложнений коронавируса скончались 783 пациентов, полностью выздоровели 25 216 человек.

Ранее, 30 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России была создана тест-система для выявления штамма «Омикрон». По ее словам, на данный момент нужно научиться предотвращать попадание любой новой мутации коронавируса в страну.

Также глава ведомства рассказала, что поствакцинальный иммунитет после российской вакцины «Спутник V» достаточен для сдерживания распространения штамма «Омикрон».

28 декабря президент России Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Также глава государства отметил высокую способность «Спутника V» бороться со штаммом «Омикрон».

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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