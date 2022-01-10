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В России за сутки выявили 15 830 случаев коронавируса
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В России за сутки выявили 15 830 случаев коронавируса

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В России за сутки выявили 15 830 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом 10 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве (2778), Санкт-Петербурге (1419), Московской области (1197).

Штамм это значит: как «Омикрон» распространился в РФ за праздники
Эпидемиологи не исключают подъема заболеваемости после январских каникул

Количество летальных исходов от последствий COVID-19 за последние сутки составило 741, выздоровели 19 890 человек.

Всего в России с начала пандемии выявлено 10 666 679 случаев коронавируса, скончались 315 904 пациентов, вылечились 9 706 802 человек.

Ранее, в понедельник, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов допустил, что по окончании новогодних праздников в России может случиться подъем заболеваемости COVID-19 в связи с распространением «Омикрон»-штамма.

Как отмечала 30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова, этот штамм коронавируса в три-пять раз заразнее других вариантов инфекции. При этом первые проявления болезни наблюдаются уже на третий-пятый день после инфицирования.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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