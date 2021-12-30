Попова сравнила заразность штамма «Омикрон» с другими вариантами коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 30 декабря сообщила, что штамм коронавируса «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции.

Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

«Передача «Омикрона» идет гораздо быстрее — он является более заразным, по разным оценкам, от трех до пяти раз. Сокращается инкубационный период — максимальный остается 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на 3–5-й день», — сказала Попова.

Кроме того, глава ведомства рассказала, что практически все госпитализированные с «Омикрон»-штаммом в ЮАР не были привиты от COVID-19, не болели им ранее или имеют сопутствующие заболевания, в том числе эндокринные и онкологические.

Ранее в этот день Попова заявила, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения штамма коронавируса «Омикрон». По ее словам, основная часть населения России привита именно «Спутником V».

28 декабря президент России Владимир Путин отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон».

Также в этот день Попова предположила, что штамм «Омикрон» из-за своей высокой заразности может стать причиной перегрузки системы здравоохранения. Она отметила, что невакцинированные от коронавируса тяжелее переносят инфекцию при этом штамме.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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