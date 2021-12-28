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Путин сообщил о способности «Спутника V» нейтрализовать «Омикрон»

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Президент России Владимир Путин 28 декабря отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон».

«Я разговаривал с руководителем Института имени Гамалеи (Александром Гинцбургом. — Ред.), они провели исследования, и «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «Омикрон». Он (Гинцбург. — Ред.) мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий», — сообщил Путин на неформальном саммите СНГ.

17 декабря президент России заявил, что «Спутник V» в борьбе с «Омикроном» работает эффективнее других препаратов. Как он отметил, Россия готова предоставить «Спутник Лайт» другим странам для бустерной вакцинации.

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14 декабря глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что центр разработал модификацию «Спутник V» под «Омикрон»-штамм коронавируса.

11 декабря иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании КЭГ, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что эффективной защитой от штамма коронавируса «Омикрон» может стать ревакцинация от инфекции через 4–5 месяцев.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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