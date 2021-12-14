Центр им. Гамалеи создал модификацию «Спутника V» под штамм «Омикрон»

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разработал модификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» под «Омикрон»-штамм коронавируса, сейчас она проходит первый этап клинических испытаний. Об этом во вторник, 14 декабря, заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

«[Пока] нет никаких доказательств того, <…> что «Омикрон» вытеснит «Дельта»-штамм. [В этом случае], возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, которая должна будет защищать от и «Дельта»-штамма, и от «Омикрон»-штамма. Поэтому тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которые в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время [вакцина] проходит первую стадию клинических испытаний», — сказал он.

Вместе с тем, Гинцбург подчеркнул, что «Спутник V» защитит от «Омикрона», но вопрос в конкретных цифрах. По его словам, в настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма. Если снижение защиты от инфекции будет 10-кратным, надо ставить вопрос об изменении препарата, добавил специалист.

Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о создании тест-системы для выявления «Омикрон»-штамма. По ее словам, тест-система уже тестируется в ЮАР.

Попова также сообщила, что прилетевшие в Россию из африканских стран пациенты с «Омикрон»-штаммом переносят COVID-19 в легкой форме. Из 177 вернувшихся россиян «Омикрон» выявлен у 16 человек, клинические симптомы заболевания наблюдаются у 17.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Омикрон» пока недостаточно изучен и представляет собой новую угрозу. Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что вся логистика готова к экстремальной нагрузке.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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