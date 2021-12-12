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Врач назвал способ защититься от штамма коронавируса «Омикрон»

Иммунолог Крючков назвал способ защиты от штамма коронавируса «Омикрон»
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Эффективной защитой от штамма коронавируса «Омикрон» может стать ревакцинация от инфекции через 4–5 месяцев. Об этом рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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По его словам, надо параллельно с прививочной кампанией заняться ревакцинацией. Но прививка через шесть месяцев, отметил он, очень большой срок с учетом появления «Омикрона».

«При прежних штаммах такой срок был нормальным, но сейчас лучше всего проводить процедуру через пять месяцев, а людям с хроническими заболеваниями — через четыре», — цитирует врача портал Ura.ru 11 декабря.

В пример специалист привел Великобританию, официально объявившую, что период ревакцинации назначен на три месяца. Ранняя ревакцинация дает хороший титр нейтрализующих антител, добавил специалист.

«Та схема, что исследовалась в ЮАР по снижению эффективности вакцины, применялась для двукратной инъекции, без бустера, так как ревакцинация в стране не проводится», — объяснил Крючков.

Он продолжил, что в Британии и ФРГ определили, что после бустера отмечается минимальное падение эффективности инъекций.

«То есть если человеку сделали две прививки и бустер, или он переболел и вакцинировался, или вакцинировался и переболел, то он получил «гибридный иммунитет», то есть антител много и нейтрализующих достаточно», — заключил иммунолог.

29 ноября в беседе с «Известиями» он рассказал, что «Омикрон», вероятно, появился в организме человека с иммунодефицитом в результате мутации. Предшественником этой мутации, по его словам, является не «Дельта», а, возможно, «Бета»-линия.

Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, понадобится несколько недель для изучения нового штамма, чтобы определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон» 26 ноября. Этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность, отметили в организации.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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