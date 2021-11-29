Иммунолог рассказал версию появления «Омикрона» от «нулевого пациента»

Новый штамм коронавируса «Омикрон», вероятно, появился в организме человека с иммунодефицитом. Такое мнение в понедельник, 29 ноября, в беседе с «Известиями» выразил кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.

Предшественником этой мутации, по его словам, по-видимому, является не «Дельта», а, возможно, «Бета»-линия. «Омикрон» возник в результате «параллельной эволюции», которая проходила довольно долго, и по мнению эксперта, в организме человека с иммунодефицитом, что привело к появлению набора неожиданных комбинаций.

Крючков объяснил, что обычно по звеньям штамма можно понять, когда и какие мутации добавились. В случае с «Омикроном» он возник «на пустом месте» и содержит какие-то части «Дельты», но в меньшей степени. Преобладают в нем «Бета»-компоненты и еще какие-то новые мутации.

«И вот единственная версия, которую специалисты выдвигают, и я, в принципе, с ней согласен, что был какой-то, ну и есть, наверное, глубоко иммунодефицитный человек с ВИЧ, таким запущенным, нелеченым. Вот там у него несколько месяцев в организме эта вещь зрела. Да оно так и происходит», — допустил он.

Специалисты с самого начала предупреждали о двух категориях людей, которые очень проблемные с точки зрения пандемии, — это так называемые суперспредеры и люди с иммунодефицитом, уточнил эксперт.

Суперспредерами, как объяснил Крючков, называются те люди, которые могут заразить по 30–50 человек. Причем это зависит исключительно от их поведения. Речь идет о тех, кто болеет, но идет в театр, ночной клуб, концерт и т.д.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в этот же день указал, что весь мир и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пытаются понять, насколько новый штамм коронавируса «Омикрон» опасен.

Дальнейшие шаги, по его словам, будут зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о том, насколько заразен штамм, какие могут быть последствия, насколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни.

Также в понедельник в ВОЗ заявили о высоком риске распространения нового штамма COVID-19. В связи с этим организация призвала ускорить темпы вакцинации населения стран и увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикрона».

Россия с 28 ноября ограничила въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга из-за штамма «Омикрон».

О риске распространения нового штамма коронавируса 24 ноября предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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