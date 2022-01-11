За сутки в России выявили 17 525 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 17 525 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом 11 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Москве (4635), Санкт-Петербурге (1512) и Подмосковье (855).

От осложнений за сутки скончались 783 пациентов, полностью выздоровели 25 216 человек.

Накануне в России выявили 15 830 новых случаев COVID-19

Всего в России с начала пандемии выявлено 10 684 204 случая коронавируса, скончались 317 687 пациентов, вылечились 9 732 018 человек.

10 января руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов допустил, что по окончании новогодних праздников в России может случиться подъем заболеваемости COVID-19 в связи с распространением «Омикрон»-штамма.

4 января директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная и детская вакцины от коронавируса должны стать доступны уже в 2022 году. При этом, по его словам, к концу этого года для всех детей станет возможна добровольная вакцинация от COVID-19.

Как отмечала 30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова, этот штамм коронавируса в три-пять раз заразнее других вариантов инфекции. При этом первые проявления болезни наблюдаются уже на третий-пятый день после инфицирования.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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