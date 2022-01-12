В России выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма коронавируса, больше всего случаев заболевания зафиксировано в Московском регионе. Об этом 12 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сейчас уже у нас выявлено и мы видим в системе 698 случаев. Большая часть этих случаев приходится на московский регион, и мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма», — заявила в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Российский лидер в свою очередь указал, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного с штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Глава государства поручил проработать данные вопросы премьер-министру России Михаилу Мишустину.

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