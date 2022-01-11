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Мишустин заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 из-за «Омикрона»

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Ситуация с коронавирусом из-за нового штамма «Омикрон» ухудшается, нужно быть готовыми к любому развитию событий. Об этом во вторник, 11 января, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

«Мы видим, что в мире ситуация стремительно ухудшается, в том числе в некоторых странах Америки, Азии, Европы. Прежде всего из-за распространения нового штамма. Важно быть готовыми к любому развитию событий», — сказал он.

Мишустин также отметил, что после новогодних праздников многие граждане возвращаются домой из поездок, в том числе из-за рубежа, что важно учитывать.

Кроме того, премьер-министр заявил, что Минздрав вместе с регионами должен провести информационную кампанию по углубленной диспансеризации после коронавируса.

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«Министерству здравоохранения совместно с региональными властями поручено провести информационную кампанию, чтобы привлечь граждан к прохождению углубленной диспансеризации после ковида», — пояснил он.

Он отметил, что россиянам нужно не затягивать с этим вопросом и обращаться в поликлиники, чтобы восстановить здоровье.

Ранее в этот день гендиректор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил «Известиям», что в России в течение полутора или двух недель начнется рост случаев COVID-19, а уже к концу января-началу февраля он станет лавинообразным.

При этом он подчеркнул, что рост числа случаев COVID-19 наблюдался бы и при преобладании «Дельта»-линии, однако при распространении в стране «Омикрона»-штамма он будет заметнее.

10 января специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро сообщил о сложной ситуации с заболеванием в следующие три месяца из-за вспышки штамма «Омикрон».

Он добавил, что помимо «Омикрона» могут появиться и другие варианты, так как вирус продолжает развиваться.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова в конце декабря заявила, что штамм «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов. Также она отметила, что первые проявления болезни наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

Также Попова заявляла, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения «Омикрона».

Президент России Владимир Путин в этом же месяце отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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