Иммунолог предрек лавинообразный рост заболеваемости «Омикроном» к концу января

В России в течение полутора или двух недель начнется подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, а уже к концу января-началу февраля он станет лавинообразным. Такой прогноз по эпидемиологической обстановке в стране во вторник, 11 января, «Известиям» дал гендиректор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

При этом он подчеркнул, что рост числа случаев COVID-19 наблюдался бы и при преобладании «Дельта»-линии, однако при распространении в стране «Омикрона»-штамма он будет заметнее.

По его словам, уровень госпитализаций в стране на фоне серьезного взлета заболеваемости также резко вырастет, но с лагом в одну-две недели от соответствующего роста заболеваемости. Говоря о том, спровоцирует ли увеличение число случаев выявления инфекции скачок смертности, Крючков отметил, что судить об этом сложно, так как еще не до конца выяснены влияющие на это популяционные факторы, а также все свойства «Омикрона».

«Понятно, что в значительной степени прояснены, но вот масштаб эффектов пока не совсем понятен. Я говорю сейчас в первую очередь о снижении патогенности. Очевидно, что «Омикрон»-линия в глубоко иммунизированных популяциях или молодых популяциях является менее патогенной, притом заметно», — подчеркнул он.

Рост заболеваемости в стране на фоне «Омикрона», согласно прогнозу иммунолога, вероятно, будет проходить в два этапа, которые подразумевают основной скачок новых случаев, потом небольшой перерыв, где может быть незначительное снижение заболеваемости, а затем снова рост.

«То есть это будет такая стабилизация, углубление волны по заболеваемости, а потом опять взлёт. Ну вот суммарно вся эта история с переменным успехом будет где-то до мая», — допустил он.

Если майские праздники будут продолжительными, то в стране, по его словам, удастся уже стабилизировать ситуацию. В случае если «Омикрон сильно «разгуляется», создав более серьезные последствия по всем эпидемиологическим парламентам, чем «Дельта», то к концу весны-началу лета произойдет фундаментальная стабилизация распространения COVID-19 в стране, том числе и на следующий осенне-зимний сезон.

«Потому что уже накопится коллективной иммунитет, то есть это не те уровни 85%+ которые нужны, но это все равно будет заметно уже больший процент, чем сейчас. И все группы риска по одному разу хотя бы отболеют или вакцинируются к тому времени. Ну полностью все. Поэтому мы можем сказать, что дальше летальность должна заметно упасть», — добавил Крючков.

Ранее в этот же день замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что в России в конце января–начале февраля ожидается подъем заболеваемости COVID-19. Однако он отметил, что летальность у «Омикрона» ниже в 4–17 раз, чем у предыдущих вариантов вируса.

Накануне специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро сообщил о сложной ситуации с заболеванием в следующие три месяца из-за вспышки штамма «Омикрон».

Он добавил, что помимо «Омикрона» могут появиться и другие варианты, так как вирус продолжает развиваться.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова в конце декабря заявила, что штамм «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

Также Попова заявляла, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения «Омикрона».

Президент России Владимир Путин в этом же месяце отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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