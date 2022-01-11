Опасный синдром: как коронавирус незаметно поражает сердце

Медики продолжают изучать коронавирус, который способен оказывать разрушительное воздействие на самые разные органы и системы организма. Последние исследования показывают, что COVID-19 может вызвать миокардит и сердечную недостаточность. Как вирус влияет на сердце и кто находится в группе риска — в материале «Известий».

Как коронавирус влияет на сердце

О том, что коронавирус может вызвать миокардит — воспаление сердечной мышцы — рассказал кардиолог, руководитель временного COVID-стационара «РЖД-Медицина» Заурбек Шугушев.

— Одно из проявлений постковидного синдрома — когда у людей возникает сердечная недостаточность вследствие перенесенного миокардита, — сообщил медик.

Он отметил, что причины поражения сердца вследствие заболевания коронавирусом пока не изучены. Однако осложнение это очень серьезное, воздействие на организм сопоставимо с последствиями обширного инфаркта, и средняя продолжительность жизни при этом составляет около пяти лет.

— Сердечную недостаточность связывают по прогнозу примерно с раком легкого, то есть люди с этими диагнозами одинаковое число лет живут от выявления симптомов до летального исхода, — уточнил Шугушев.

Медик подчеркнул необходимость вакцинироваться, это, по его словам, поможет избежать поражения сердца вирусом COVID-19.

Опасный синдром Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кто предрасположен к миокардиту

Уже известно, что сердечная недостаточность после коронавируса может возникнуть у людей разных возрастов. Исследование американских ученых подтвердило связь COVID-19 с возникновением миокардита у пациентов.

Так, у пациентов с коронавирусом, которых наблюдали врачи с марта 2020-го по январь 2021-го, риск возникновения миокардита был почти в 16 раз выше, чем у пациентов, не зараженных COVID-19. Также была выявлена предрасположенность к осложнениям в зависимости от пола и возраста. Выяснилось, что мужчины чаще страдают воспалением сердечной мышцы, чем женщины. Кроме того, в особой группе риска находятся дети до 16 лет и пожилые люди.

Британские ученые отмечают, что наиболее предрасположены к возникновению миокардита молодые мужчины.

— Существует поразительная предрасположенность к миокардиту у молодых мужчин, что может быть связано с более высоким уровнем гормонов у них, — говорит доктор Мохиддин, кардиолог из Бартса, старейшей больницы Великобритании. — Обычно у них возникают проблемы с сердцем примерно через 10 дней после вирусной инфекции, но в 90% случаев они легкие , и пациенты полностью выздоравливают.

Мужчины чаще страдают миокардитом, чем женщины, так как мужской гормон тестостерон подавляет активность иммунной системы. При этом он же повышает устойчивость к воспалительным процессам.

Опасный синдром Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Чем может закончиться миокардит

Миокардит – воспаление сердечной мышцы и перикардит — воспаление внешней оболочки сердца могут быть вызваны и другими вирусами. Это заболевание очень коварно, так как зачастую протекает бессимптомно, при этом, по данным Международного фонда миокардита, находится на третьем месте среди причин внезапной смерти молодых людей.

Так, в конце октября прямо во время матча в Австрии потерял сознание словацкий хоккеист Борис Садецки. 24-летнего игрока срочно доставили в реанимацию одной из больниц города Дорнбирна. Врачи на протяжении нескольких дней боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось. Вскрытие показало, что у него наблюдалось легкое воспаление сердечной мышцы, которое и могло привести к ее остановке, а партнер по команде вспомнил, что Садецки жаловался ему на неважное самочувствие.

Каковы симптомы миокардита

Чаще всего, говорят медики, после COVID-19 миокардит протекает в легкой форме. Человек может чувствовать покалывания в области сердца, появляется одышка, быстрая утомляемость, возможны небольшие отеки нижних конечностей. Иногда ощущаются перебои в работе сердца, аритмия, переносить физические нагрузки становится сложнее.

— В самом худшем сценарии миокардит может привести к ослаблению сердечной мышцы, снижению ее насосной функции, быстрому развитию сердечной недостаточности — по аналогии с обширным инфарктом миокарда, — говорит кардиохирург Алексей Федоров, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени академика Н. Н. Бурденко.

Медик отметил, что предсказать, кто окажется в группе риска невозможно, но число таких больных в пандемию заметно выросло. И даже после легкой формы коронавируса у молодых людей все чаще наблюдается сердечная аритмия, требующая лекарственного и даже хирургического лечения.

Опасный синдром Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Какое обследование надо пройти после COVID-19

Американские кардиологи отмечают, что до 25% пациентов, госпитализированных с коронавирусом, имеют признаки повреждения миокарда. Особенно опасно это для спортсменов, у которых миокардит является основной причиной внезапной смерти. В связи с этим Американская кардиологическая ассоциация рекомендует после COVID-19 воздерживаться от сильных физических нагрузок на протяжении от 3 до 6 месяцев.

Затем необходимо пройти комплексное кардиологическое обследование, включающее ЭКГ, холтеровское мониторирование и ЭКГ с нагрузкой. Лишь после этого можно постепенно возвращаться к тренировкам.

— Некоторые утверждают: отсутствие симптомов может означать, что воспаление не имеет клинического значения и никогда не станет проблемой для данного спортсмена. Однако мы находимся на неизведанной территории — никогда прежде в нашей жизни вирус не поражал так много людей, в частности спортсменов, — отмечает кардиолог Саурабх Раджпал из Медицинского колледжа Университета Огайо.