Стопки сигнал: ученые из США заявили о связи выпивки с низким риском заражения COVID

Одна порция крепкого алкоголя в сутки может повышать сопротивляемость организма COVID-19. Об этом сказано в научной работе американских специалистов. Участники исследования, не заразившиеся после контакта с носителем коронавируса, выпивали в среднем одну рюмку крепкого алкоголя в день. А заболевшие, напротив, практически не пили. Однако российские специалисты, опрошенные «Известиями», уверены, что такая «профилактика» несет больше вреда, чем пользы.

Не пропустить рюмочку

Ученые из Питтсбургского университета выявили связь между умеренным уровнем потребления крепкого алкоголя и иммунитетом от COVID-19. Участники исследования, которые контактировали с носителями коронавируса, но не заболели, выпивали в месяц в среднем 27 порций крепкого алкоголя . Те же, кто заразился, опрокидывали около 0,4 стопки в месяц. При этом ученые не выявили никакой связи между уязвимостью для COVID-19 и употреблением слабого алкоголя — пива или вина.

«Участники исследования, которые подверглись воздействию коронавируса, но не заразились COVID-19, имели склонность выпивать в среднем одну порцию крепкого напитка в день, а те, кто заразились, практически не пили», — утверждают ученые в статье, посвященной результатам научной работы.

В исследовании приняли участие 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет . Среди них было 39 мужчин и 51 женщина. Эти люди были под наблюдением специалистов в рамках долгосрочного проекта по изучению расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Часть из них злоупотребляли выпивкой, другие не имели таких проблем и входили в контрольную группу. Информацию о количестве выпитого и самих напитках ученые получили в ходе интервью.

Стопки сигнал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Пытаясь объяснить взаимосвязь выпивки и заболеваемости COVID-19, американские ученые сослались на другие исследования. Ранее уже была показана меньшая частота простудных заболеваний среди тех, кто умеренно потребляет алкоголь, по сравнению с теми, кто не пьет совсем . Также, согласно научным данным, одна-две порции напитка в день снижают вероятность заражения различными видами респираторных вирусов.

Высокие риски

По мнению российских специалистов, несмотря на результаты исследования, ежедневное потребление алкоголя даже в малых дозах может быть опасно.

— Я сомневаюсь, что какой-то алкоголь может улучшать иммунитет. Такая возможность еще не доказана. По своей практике я могу точно сказать, что он, напротив, ухудшает естественную защиту от инфекций. Например, согласно моим личным наблюдениям, у людей, которые активно употребляют алкоголь, чаще бывают пневмонии. И умирали они от этого чаще, чем трезвенники, — отметил нарколог, главный врач медицинского центра «Корсаков» Алексей Казанцев.

Эксперт также подчеркнул, что при ежедневном потреблении алкоголя есть риск возникновения зависимости . Особенно у тех, у кого есть наследственная предрасположенность, черепно-мозговые или родовые травмы, низкое содержание фермента алкогольдегидрогеназы (катализирует окисление спиртов). К тому же в русской традиции потребления крепкого алкоголя никто на одной порции напитка не останавливается , что повышает риски, резюмировал врач.

— Я считаю, что с медицинской точки зрения алкоголь вообще не рассчитан на то, чтобы человек его пил. В норме молекула спирта С2Н5ОН должна распадаться под действием алкогольдегидрогеназы. Но не у каждого человека есть достаточное количество этого фермента, — сказал главный врач клиники «Профемед» Эркен Иманбаев.

Стопки сигнал Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Специалист добавил, что, если, например, северным народам, у которых нет достаточного количества алкогольдегидрогеназы, проводить профилактику от COVID-19 с помощью алкоголя, то они просто сопьются.

По мнению старшего научного сотрудника кафедры иммунохимии УрФУ Михаила Болкова, результаты исследования объясняются не усилением иммунитета из-за употребления алкоголя, а тем, что люди, которые немного выпивают, лучше переносят стресс, вызванный пандемией.

— Выпивка не усиливает иммунитет. Спиртные пары могут обезвреживать коронавирус, но для этого надо делать ингаляцию водкой. Однако люди с хорошим настроением имеют куда более крепкий иммунитет, чем люди с повышенной тревожностью. У тех, кто не переживает, и присутствует адекватная сосудистая реакция, и выделяются «гормоны счастья» эндорфины, которые положительно влияют на иммунитет, — сказал Михаил Болков.

Известно, что злоупотребление алкоголем является фактором риска, провоцирующим развитие различных заболеваний, нарушающих функционирование нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной систем, подчеркнул заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

— О благотворном влиянии приема крепкого алкоголя при COVID-19 нам на сегодняшний день неизвестно. А предполагать, что все 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет вели одинаковый образ жизни, находились в одинаковых условиях, а низкая вероятность заболеть COVID-19 объясняется исключительно приемом алкоголя, кажется, несколько некорректно , — сказал Станислав Отставнов.

По словам специалиста, сегодня лучшими рекомендациями по профилактике COVID-19 остаются соблюдение правил гигиены, избегание тесных пространств с большим количеством людей, забота о своем здоровье и, по возможности, вакцинация.