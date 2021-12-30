 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Спорт
В IIHF отменили молодежный чемпионат по хоккею
Мир
Девушка Саакашвили сообщила о критическом состоянии политика
Наука
«Роскосмос» провел испытание двигателя для нового разгонного блока «Ангары»
Мир
В СНБО отметили отсутствие большого скопления войск РФ на границе с Украиной
Экономика
Компания — оператор СП-2 сообщила о подготовке к транспортировке газа
Общество
Путин забросил семь шайб в товарищеском хоккейном матче с Лукашенко
Экономика
Глава «Газпрома» заявил о полной готовности «Северного потока – 2» к эксплуатации
Армия
Путин анонсировал российско-белорусские военные учения в 2022 году
Мир
На Украине рассказали об унизительных перспективах при вступлении в НАТО
Политика
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Байденом
/

Стопки сигнал: ученые из США заявили о связи выпивки с низким риском заражения COVID

Как крепкий и слабый алкоголь влияют на иммунитет и шансы заболеть
Фото: Getty Images/Bloomberg/Nathan Laine
Главный слайд
Начало статьи
Стопки сигнал: ученые из США заявили о связи выпивки с низким риском заражения COVID
2021-12-27 12:04:38">
2021-12-27 12:04:38
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одна порция крепкого алкоголя в сутки может повышать сопротивляемость организма COVID-19. Об этом сказано в научной работе американских специалистов. Участники исследования, не заразившиеся после контакта с носителем коронавируса, выпивали в среднем одну рюмку крепкого алкоголя в день. А заболевшие, напротив, практически не пили. Однако российские специалисты, опрошенные «Известиями», уверены, что такая «профилактика» несет больше вреда, чем пользы.

Доктор прописал: Минздрав рекомендовал новые препараты против ковида
С помощью чего врачи будут бороться с «Омикроном»

Не пропустить рюмочку

Ученые из Питтсбургского университета выявили связь между умеренным уровнем потребления крепкого алкоголя и иммунитетом от COVID-19. Участники исследования, которые контактировали с носителями коронавируса, но не заболели, выпивали в месяц в среднем 27 порций крепкого алкоголя. Те же, кто заразился, опрокидывали около 0,4 стопки в месяц. При этом ученые не выявили никакой связи между уязвимостью для COVID-19 и употреблением слабого алкоголя — пива или вина.

«Участники исследования, которые подверглись воздействию коронавируса, но не заразились COVID-19, имели склонность выпивать в среднем одну порцию крепкого напитка в день, а те, кто заразились, практически не пили», — утверждают ученые в статье, посвященной результатам научной работы.

В исследовании приняли участие 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет. Среди них было 39 мужчин и 51 женщина. Эти люди были под наблюдением специалистов в рамках долгосрочного проекта по изучению расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Часть из них злоупотребляли выпивкой, другие не имели таких проблем и входили в контрольную группу. Информацию о количестве выпитого и самих напитках ученые получили в ходе интервью.

Стопки сигнал
алкоголь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Пытаясь объяснить взаимосвязь выпивки и заболеваемости COVID-19, американские ученые сослались на другие исследования. Ранее уже была показана меньшая частота простудных заболеваний среди тех, кто умеренно потребляет алкоголь, по сравнению с теми, кто не пьет совсем. Также, согласно научным данным, одна-две порции напитка в день снижают вероятность заражения различными видами респираторных вирусов.

Лавина не установлена: станет ли «Омикрон» доминировать в России
Вирусологи не исключают роста заражений этим вариантом коронавируса в двух столицах, но не видят в этом повода для паники

Высокие риски

По мнению российских специалистов, несмотря на результаты исследования, ежедневное потребление алкоголя даже в малых дозах может быть опасно.

— Я сомневаюсь, что какой-то алкоголь может улучшать иммунитет. Такая возможность еще не доказана. По своей практике я могу точно сказать, что он, напротив, ухудшает естественную защиту от инфекций. Например, согласно моим личным наблюдениям, у людей, которые активно употребляют алкоголь, чаще бывают пневмонии. И умирали они от этого чаще, чем трезвенники, — отметил нарколог, главный врач медицинского центра «Корсаков» Алексей Казанцев.

Эксперт также подчеркнул, что при ежедневном потреблении алкоголя есть риск возникновения зависимости. Особенно у тех, у кого есть наследственная предрасположенность, черепно-мозговые или родовые травмы, низкое содержание фермента алкогольдегидрогеназы (катализирует окисление спиртов). К тому же в русской традиции потребления крепкого алкоголя никто на одной порции напитка не останавливается, что повышает риски, резюмировал врач.

— Я считаю, что с медицинской точки зрения алкоголь вообще не рассчитан на то, чтобы человек его пил. В норме молекула спирта С2Н5ОН должна распадаться под действием алкогольдегидрогеназы. Но не у каждого человека есть достаточное количество этого фермента, — сказал главный врач клиники «Профемед» Эркен Иманбаев.

Стопки сигнал
томография
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Специалист добавил, что, если, например, северным народам, у которых нет достаточного количества алкогольдегидрогеназы, проводить профилактику от COVID-19 с помощью алкоголя, то они просто сопьются.

«Один больной заражает всех»: как не подхватить коронавирус на новогоднем корпоративе
Врачи рассказали, как отдохнуть с коллегами без последствий для здоровья

По мнению старшего научного сотрудника кафедры иммунохимии УрФУ Михаила Болкова, результаты исследования объясняются не усилением иммунитета из-за употребления алкоголя, а тем, что люди, которые немного выпивают, лучше переносят стресс, вызванный пандемией.

— Выпивка не усиливает иммунитет. Спиртные пары могут обезвреживать коронавирус, но для этого надо делать ингаляцию водкой. Однако люди с хорошим настроением имеют куда более крепкий иммунитет, чем люди с повышенной тревожностью. У тех, кто не переживает, и присутствует адекватная сосудистая реакция, и выделяются «гормоны счастья» эндорфины, которые положительно влияют на иммунитет, — сказал Михаил Болков.

Известно, что злоупотребление алкоголем является фактором риска, провоцирующим развитие различных заболеваний, нарушающих функционирование нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной систем, подчеркнул заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

— О благотворном влиянии приема крепкого алкоголя при COVID-19 нам на сегодняшний день неизвестно. А предполагать, что все 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет вели одинаковый образ жизни, находились в одинаковых условиях, а низкая вероятность заболеть COVID-19 объясняется исключительно приемом алкоголя, кажется, несколько некорректно, — сказал Станислав Отставнов.

По словам специалиста, сегодня лучшими рекомендациями по профилактике COVID-19 остаются соблюдение правил гигиены, избегание тесных пространств с большим количеством людей, забота о своем здоровье и, по возможности, вакцинация.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021