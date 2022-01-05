Отложенный удар: как на подростках скажется коронавирус
Российских выпускников ждет третья волна поступления в условиях пандемии, школьников и студентов — всё то же давящее (а для кого-то, возможно, радостное) чувство, что вот-вот снова переведут на дистанционку. Даже без нее подростки лишены полного спектра возможностей для социализации, без которой невозможно взросление. Чем это грозит им в постпандемическом мире, разбирались «Известия».
Тревожная статистика
Уже третий год пандемии приходится на нынешних подростков. Кто-то окончил школу на дистанционном обучении, так же сдал экзамены и поступил в университет, кому-то это только предстоит. Придется ли им сдавать экзамены очно или на удаленке, никто не знает. В таком ощущении они и взрослеют.
В первый год пандемии коронавируса, когда миллионы подростков сидели на самоизоляции, проблема обострения психических расстройств и психологического здоровья в целом отошла на второй план. К 2021 году стали появляться статистические данные и исследования, которые демонстрируют тревожную картину, хотя и весьма фрагментарную.
В Великобритании, например, с 2020 году выявили на 20% больше случаев депрессии, чем годом ранее, среди возрастной категории от 16 до 29 лет. Высокие уровни одиночества, беспокойства, нервозности и проблем с концентрацией внимания фиксировались в Испании и Италии, на тот момент сильнее прочих пострадавших от пандемии.
По данным исследования, опубликованного в медицинском журнале JAMA Pediatrics, показатели по психическим расстройствам среди детей и подростков по всему миру выросли вдвое. Канадские исследователи обобщили данные и высчитали, что у каждого четвертого наблюдаются симптомы депрессии, у каждого пятого — повышенная тревожность. Клинические выраженные симптомы этих расстройств чаще наблюдались у девочек, а самой уязвимой категорией в целом оказались дети постарше.
Каждый седьмой подросток в возрасте от 10 до 19 лет страдает от психического расстройства — и речь только о диагностированных случаях, говорится в докладе ЮНИСЕФ. По результатам опроса, проведенного среди респондентов 15–24 лет в 21 странах, порядка 20% из них ощущают себя подавленно и апатично из-за пандемии.
Подорванный фундамент
Пандемия подорвала ощущение безопасности у подростков, отмечает Анна Сергиенко — старший преподаватель МГППУ, педагог-психолог Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ).
— Подросток сам по себе неспокоен, а тут еще и всеобщая нестабильность, — отмечает она в беседе с «Известиями». — Обычно подростки опираются на те базовые установки, картину мира, которая есть у родителей. Но родители сами находятся в ситуации неопределенности.
Базовое чувство безопасности должно формироваться до шести лет в отношениях с мамой и папой, объясняет подростковый психолог, психосоматолог Андрей Касян. Если оно сформировалось в нужные сроки, то дальнейшие стадии взросления проходят легко. В том числе и ситуация с пандемией — трудности решаются в рабочем порядке.
— Если же оно не сформировалось, процесс взросления постоянно сдвигается. Для подростка, который лишен базового ощущения безопасности, пандемия выразится в еще большем разломе психики и формировании страхов. У него две главные потребности — формировать отношения с родителями и социализироваться в обществе.
Из-за пандемии общество становится источником опасности, в том числе опасности для родителей, что может повышать уровень тревожности. Те, кто от родителей еще не сепарировался, вдвойне боятся за родителей, подчеркивает собеседник «Известий». Подорвала пандемию и привычную систему социализации.
Без обратной связи
Социализация не столько затруднилась, сколько видоизменилась, отмечает старший научный сотрудник Академии социального управления, детский психолог Елена Лосева. Общение между подростками не пропало, оно перешло в онлайн, хоть и со своими особенностями.
Общение онлайн в чем-то даже дало больше возможностей для расширения круга общения, поиска друзей по интересам, что ценно для подростков, замечает педагог-психолог Анна Сергиенко. Но живую коммуникацию оно не заменяет: «Эти навыки теряются или попросту не формируются. Это касается не только детей подростков, но и взрослых».
Исследования и российских, и зарубежных ученых показывают, что сознание подростка развивается «в присутствии»: только в живом общении формируются образы, которые запускают эмоциональное распознавание, подчеркивает подростковый психолог Андрей Касян. Кроме того, живое общение формирует реакцию — это двойной обмен.
Вовремя не полученный опыт живого общения может сулить в будущем повышенный уровень тревожности, страх перед сближением с людьми и закрытость — в первую очередь это касается тех подростков, у которых и до пандемии не сформировалось базовое ощущение безопасности, отмечает собеседник «Известий».
Взрослые дети
Из-за недостатка социализации стадии взросления могут замедлиться, из-за чего подросток может психологически не вырасти. Задержка стадий взросления наблюдалась и до пандемии из-за ухода в онлайн, а после коронавируса может увеличиться, предполагает специалист.
Некоторым подросткам та же самоизоляция пошла в плюс: тем, кому не очень удавалось ужиться в школе, да и попросту замкнутым ребятам. Однако преимущественно ограничение всё же влияет негативно, полагает Анна Сергиенко.
— Встречается, например, всё больше детей с игровой и компьютерной зависимостью, которые усилились именно из-за режима самоизоляции, — рассказывает она, добавляя, что увеличилось и количество диагностируемых психических расстройств.
По данным опроса Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ) Минздрава РФ, почти у 84% школьников самоизоляция и дистанционка спровоцировали неблагополучные психические реакции. У 42,2% подростков «можно предположить наличие депрессивных проявлений», у 41,6% — астенические состояния, у 37,2% — обсессивно-фобические состояния, отмечалось в результатах исследования.
Совет по приспособлению
Есть и плюсы: благодаря ограничительным мерам подростки стали получать больше внимания в семье. Однако это касается только тех, кто и так хорошо общался с родителями, — у них ситуация даже стала лучше, отмечает Елена Лосева.
— Если в семье друг друга игнорировали, было эмоциональное отчуждение, то вынужденное нахождение в замкнутом пространстве ситуации не исправит, — поясняет собеседница «Известий». — У тех, у кого были сложности и конфликты, они только усугубились.
Ее мнение разделяет Андрей Касян: для таких детей и подростков ситуация накалялась до предела и могла доводить до побега из дома.
Многое зависит от того, как родители относятся к пандемии и самоизоляции, говорит Анна Сергиенко. Если они устойчивы и дают опору детям, разговаривают с ними о ситуации и о чувствах, дают понять, как быть в этой ситуации, то только сближаются с ребенком. А кроме того, дают ему рецепт, как приспосабливаться к сложным ситуациям в будущем.
В семьях, столкнувшихся с финансовыми сложностями во время пандемии, пандемия показала подросткам важность удовлетворения базовых потребностей, а также систему выхода из тяжелых ситуаций — если, конечно, родители смогли с ней справиться, добавляет Андрей Касян.
— В будущем, когда пандемия закончится, у нынешних подростков может возникнуть потребность в накопительстве. Они начнут зарабатывать и, памятуя о последствиях ограничительных мер из-за коронавируса, будут сосредоточены на накоплениях, — предполагает специалист.