Болевая точка: почему подростки занимаются членовредительством

Пользователи соцсетей нередко сталкиваются с опасными челленджами, а некоторые — отваживаются принять в них участие. По мнению психологов, тем самым подростки снимают стресс и пытаются испытать себя на прочность. Чем объясняется природа риска и как реагировать на повреждения у ребенка — выясняли «Известия».

Как опасный контент влияет на подростков

Челленджи в Сети часто имеют вирусную природу. Большинство из них забавные и даже полезные. Например, акция #IceBucketChallenge — в 2014 году миллионы пользователей по всему миру обливали себя холодной водой. Мало кто помнит, но тогда акция позволила привлечь внимание к больным боковым амиотрофическим склерозом. Или челлендж #BlindingLightsChallenge — тиктокеры приглашали своих родителей исполнить танцевальные движения под популярный трек певца The Weeknd, написанный в стиле 1980-х. Акция вышла далеко за пределы платформы и помогла сблизить разные поколения.

Однако не все челленджи так безобидны. Об этом свидетельствует исследование платформы TikTok (имеется в распоряжении «Известий»). Чтобы лучше понять, с какими потенциально опасными челленджами и фейками сталкиваются подростки в интернете, аналитики опросили 10 тыс. человек из 10 стран мира.

Фото: TikTok Челлендж #BlindingLightsChallenge

Во время исследования подростков попросили оценить уровень риска от участия в последнем онлайн-челлендже, который они видели в интернете. Практически половина опрошенных (48%) сообщила, что челлендж был полностью безопасными и веселым, 32% респондентов ответили, что риск присутствовал, но акция была безопасной. 14% участников охарактеризовали вызов как рискованный и опасный, и только 3% всех челленджей были определены как очень опасные. Согласно исследованию, в очень опасных челленджах приняли участие 0,3% всех опрошенных.

При этом не всегда подростки способны отличить правдивую информацию от ложной. Недостоверные сведения на тему самоубийств и самоповреждений могут запугать неподготовленную публику. В то время как пересылка «страшилок» кому-то кажется невинной шалостью, 31% подростков, столкнувшись с фейками, ощутили на себе их негативное воздействие. Из них 63% сказали, что фейки отрицательно повлияли на их ментальное здоровье.

Почему подростки идут на риск

Опасные челленджи регулярно привлекают внимание молодежи и подростков , считает старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований Института общественных наук РАНХиГС, кандидат психологических наук Кирилл Хломов.

— Был период опасных селфи, удушающих челленджей, и даже Ice Bucket Challenge иногда заканчивался травмами. В принципе, рисковое поведение характерно для всех возрастов. Однако в случае подростков есть нюансы. Во-первых, отношения со смертью. Для подростков очень часто смерть не кажется конечным событием, обычно они воспринимают опасную ситуацию с точки зрения возможности исследовать себя на прочность, ожидая, что жизнь пойдет дальше. Неслучайно люди в подростковом возрасте чаще остальных экспериментируют с быстрой ездой или употреблением алкоголя. Следующий момент — коммуникация. Рисковое поведение, которое провоцируют соцсети, вызывает соблазн подражания как возможности получить восхищение и одобрение , — пояснил Хломов.

Болевая точка_4 Акция Ice Bucket Challenge Фото: соцсети

По словам психолога, риск при этом может быть просоциальным либо антисоциальным. В первом случае речь идет, например, об участии в олимпиадах, соревнованиях, активной гражданской позиции — здесь риск потерпеть неудачу вписывается в социальные нормы. Антисоциальный риск, напротив, заставляет экспериментировать с границами дозволенного. При этом желание совершить что-то опасное возрастает, если человек действует не один.

— Известный социальный эксперимент продемонстрировал сдвиг риска: люди более склонны к рисковому поведению, когда они находятся в группе и действуют заодно. Это напрямую имеет отношение к подросткам, потому что именно в этом возрасте общение со сверстниками имеет большое значение. Подростки чаще совершают правонарушения, будучи в компаниях. Поэтому и впечатление от опасного челленджа сглаживается за счет того, что ты делаешь это как бы не один , — подчеркнул эксперт.

Почему дети наносят себе травмы

Конкретно в случае самоповреждения мотивы подростков несколько иные, отметила детский клинический психолог, директор Центра психолого-педагогической поддержки семьи «Нелишние дети» Елена Морозова.

— Дети, которые участвуют в таких челленджах, часто испытывают некое душевное страдание, а также непонимание, как снять стресс, как справиться с эмоциональными жизненными нагрузками. Таким образом подростки стараются перевести свою душевную боль в физическую и заглушить . Конечно, дань моде тоже влияет, но это одна из возможных причин. Самый глубинный повод — это неудовлетворенность и потерянность. Существует много триггеров, которые способны привести к мучительным переживаниям: это и первая любовь, и неудачи, и конфликты дома, — разъяснила она.

Кирилл Хломов соглашается: самоповреждение часто связано с желанием вернуть саморегуляцию. Помимо этого, некоторые склонны испытывать удовольствие от нанесения себе вреда. Рана становится способом получить кайф как от боли, так и от контроля над ней.

— При этом общее состояние подростка не меняется. В моменте — да, но по-крупному переживания не уходят, — добавил психолог.

Что делать родителям

Результаты исследования TikTok показали, что взрослые не знают, как разговаривать с подростками об опасных челленджах, переживают, что из беседы ребенок узнает об их существовании и это привлечет его интерес. Более половины опрошенных родителей (56%) сказали, что не будут упоминать о мистификациях, связанных с саморанением, если подросток не заговорит о них первым, а 37% родителей считают их сложной темой для разговора.

Детский клинический психолог Елена Морозова предупреждает: без надобности лучше не затевать с ребенком подобный разговор. Беседа может стать не профилактикой, а наоборот — провокацией.

Кирилл Хломов напоминает о таком явлении, как моральная паника. По его мнению, важно разделять действительно проблему — то есть рискованные челленджи, которые возникают стихийно, — и панику вокруг них. В свое время много шума наделали взрывающиеся жевательные резинки и зараженные иглы, однако массовая истерия вокруг них оказалась беспочвенной.

А вот реальные порезы не теле — уже симптом, который позволяет говорить об эмоциональном неблагополучии.

— В этом случае либо родитель должен стать неким психотерапевтом и попытаться раскопать причины, либо с симптоматикой лучше поработать специалисту. Иногда на помощь может прийти старший мудрый друг, которому ребенок доверяет , — посоветовала Морозова.

По наблюдению специалиста, тема самоповреждений проявила себя три-четыре года назад. До этого психолог встречалась с ней достаточно редко. Популярности опасным забавам мог добавить период пандемии, во время которого дети начали испытывать дефицит нормального общения.

— Что сейчас зовется «нормальным общением» — встретиться, потусоваться и посидеть каждый в своем гаджете. Истинное взаимодействие подростков — делать что-то сообща, обсудить вместе фильм и так далее. Это более продуктивное времяпрепровождение, которое является серьезной профилактикой, — заключила эксперт.