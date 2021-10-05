Cокрытие токсичности: сенаторы ополчились на Facebook из-за подростков

Компания Facebook приостановила разработку детского аналога Instagram, однако этого оказалось недостаточно, чтобы успокоить конгресс США. Американские сенаторы намерены довести до победного конца расследование «о токсичности» соцсети для подростков. В его основу легли утекшие в Сеть внутренние исследования компании, ряд которых был основан на опросе всего 40 пользователей, утверждает Facebook. Подробнее о том, почему погоня за TikTok обернулась для IT-гиганта очередной битвой с властями, читайте в материале «Известий».

Сплошной фейк

Facebook водит общественность за нос, скрывая результаты исследований о вреде Instagram для подростков, заявил демократ, сенатор США Ричард Блюменталь 30 сентября. В этот день в конгрессе США прошли слушания, причиной которых послужило расследование The Wall Street Journal.

— [Компания] пыталась обмануть общественность и нас в конгрессе относительно того, что ей известно, и использовала детскую уязвимость в качестве оружия против самих детей, — сказал Блюменталь, добавив, что Facebook предпочла психическому здоровью и благополучию детей жадность.

Сенатор, возглавляющий подкомитет по защите прав потребителей комитета по торговле, науке и транспорту, назвал расследование журналистов сенсационным и отказался принимать всерьез доводы представителя Facebook — главы службы безопасности компании Антигоны Дэвис.

Сокрытие токсичности_1 Фото: Global Look Press/Simon Belcher

В частности, Блюменталь потребовал объяснить, когда соцсеть покончит с finsta, за что его высмеяли в Twitter. Finsta — сленговое сокращение от fake Instagram, которым называют закрытые анонимные или обезличенные аккаунты. Дэвис взялась объяснять, что это не продукт соцсети, но сенатор настоял на их злонамеренности.

Автор цитаты «Вы наживаетесь на детях, которые скрываются от родителей, — утверждает политик. — Вы зарабатываете деньги на этих закрытых аккаунтах».

В оценке ситуации с демократом согласилась сенатор от республиканцев Марша Блэкберн (вместе с Блюменталем она проводит свое расследование против Facebook), заявив, что соцсеть утратила доверие парламентариев.

Удар по самооценке

«Facebook знает, что Instagram токсичен для девочек-подростков» — так называется скандальная статья The Wall Street Journal от 14 сентября, которая легла в основу разбирательств. Журналисты ссылались на внутреннюю документацию, попавшую к ним в руки благодаря бывшему сотруднику компании. Речь идет о нескольких исследованиях аудитории, некоторые из которых проводились еще в 2019 году.

Они не выявили ничего сенсационного, лишь подтвердили опасения, которые звучат не первый год: подростки сравнивают отполированную картину идеальной красочной жизни с реальностью, что плохо сказывается на их неокрепшей психике. Так, 40% опрошенных американских и британских подростков утверждали, что из-за Instagram чувствуют себя непривлекательными. 6% американских пользователей и 13% британских признались, что при просмотре ленты ловили себя на мыслях о самоубийстве. Среди прочих проблем — тревожность, зависимость и депрессия.

Автор цитаты Издание обрушилось на платформу с критикой за то, что она скрывала результаты внутренних исследований, притом что политики запрашивали эти данные.

Facebook прокомментировала обвинения 26 сентября. В блоге компании опубликовали пояснения к утекшим материалам: в основном о положительном влиянии Instagram на подростков, о котором журналисты умолчали.

— Исследования в действительности показали, что многим опрошенным подросткам Instagram помогает справиться с проблемами и сложными моментами, с которыми люди в их возрасте сталкиваются всегда, — подчеркивается в сообщении. Девочки-подростки, которые жаловались на одиночество, беспокойство, грусть и проблемы с питанием, признавали, что соцсеть скорее помогла им пережить сложные времена, чем наоборот.

Вместе с тем компания признала, что самая проблемная область — негативное влияние контента на самооценку.

Автор цитаты В скандальном расследовании фигурировал слайд, на котором значилось: «Мы усугубляем проблемы с восприятием тела у каждой третьей девочки-подростка».

По данным Facebook, некоторые данные из публикации основаны на мнении всего 40 подростков. Причинно-следственную связь в рамках этих опросов даже не пытались установить: материалы использовались людьми, которые прекрасно понимали ограниченность этих исследований.

Впрочем, критики не восприняли доводы компании всерьез. Это связано, в частности, с тем, что после скандальных выборов американского президента 2016 года она жестко ограничила доступ к своим данным. Так, германская компания AlgorithmWatch предпочла свернуть исследование алгоритмов Instagram, чтобы не нарваться на судебные иски от Facebook. Их обвинили в том, что они собирают сведения о пользователях без разрешения. И хотя исследователи доказали обратное, предпочли закрыть проект.

Автор цитаты Исследования AlgorithmWatch, например, продемонстрировали, что алгоритм соцсети при формировании ленты рекомендаций отдает предпочтение снимкам, на которых запечатлены обнаженные тела.

Отступаем, но ненадолго

После нападок компания все же сделала шаг назад: 27 сентября глава Instagram Адам Моссери объявил о приостановке разработки «детского» клона приложения. Однако он подчеркнул, что это решение не связано ни со скандалом вокруг утечки исследований «о токсичности», ни с требованием Национальной ассоциации генпрокуроров США поставить разработку на паузу.

— Это даст нам время на работу с родителями, экспертами, политиками и регулирующими организациями, на то, чтобы выслушать их опасения и продемонстрировать ценность и значимость данного проекта, — объяснил Моссери. Оппонентам не стоит радоваться: приостановка работы не означает, что IT-гигант считает Instagram Kids «плохой идеей», как раз наоборот. Дети уже живут онлайн, поэтому приложение, в котором не будет рекламы и не подходящего по возрасту контента, — отличная мысль.

Четырех членов конгресса США, впрочем, не устроила позиция платформы: приостановка — это полумера, разработку надо свернуть окончательно, заявили они.

Сокрытие токсичности_5 Фото: Global Look Press/Valentin Wolf

О том, что Facebook разрабатывает приложение для детей младше 13 лет, стало известно в марте. Вице-президент по продукту Instagram подчеркивал, что работа с детьми и подростками — приоритет номер один для компании на ближайшее будущее. На сегодняшний день правила Instagram запрещают регистрироваться пользователям младше 13 лет (однако этот запрет традиционно легко обходится). С июля новые аккаунты пользователей младше 16 лет стали автоматически переходить в режим приватных, чтобы обезопасить детей и подростков от сомнительных контактов с взрослыми.

Это не первая неудача Facebook c разработкой «детского» продукта. В 2017 году платформа запустила Messenger Kids для аудитории в возрасте 6–12 лет. После критики политиков и общественников Марк Цукерберг временно свернул проект, сославшись на исследования о вреде чрезмерного использования смартфона. Спустя два года же в Messenger Kids обнаружили ошибку, которая позволяет детям добавляться в групповые чаты с юзерами любого возраста, что перечеркивает главное предназначение сервиса.

Споткнулись о зумеров

В гонке за подрастающим поколением Facebook отстает от конкурентов. По информации американских СМИ, за два года количество подростков, которые хотя бы изредка открывают соцсеть, сократилось на 19%. Через два года, согласно пессимистическим прогнозам, аудитория на платформе сократится еще вдвое. В Instagram, впрочем, картина выглядит лучше: порядка 40% его пользователей — младше 22 лет.

Facebook пытается перехватить эстафетную палочку у TikTok, ежемесячная аудитория которого, как стало известно 27 сентября, достигла миллиарда. Несмотря на то что китайское приложение активно обрастает пользователями 25–35+, больше половины все еще приходится на подростков.

В TikTok возрастные требования ужесточили в начале 2021 года: страницы подростков 13–15 лет должны быть открыты только для подписчиков, а оставлять комментарии на них могут только одобренные «друзья». В результате «чистки» сервис удалил 7 млн аккаунтов, которые, вероятно, принадлежали детям младше 13 лет.

Автор цитаты В тот же день, когда в Сеть утекли внутренние материалы Facebook «о токсичности», TikTok объявила, что выпускает методичку по ментальному здоровью для пользователей и всячески усиливает работу по предотвращению негативного влияния контента на психику.

Хотя Facebook публично объявила продукты для юных пользователей приоритетом номер один, планы у IT-гиганта значительно глобальнее. Летом Марк Цукерберг объявил о намерении создать метавселенную — единый виртуальный мир для общения, развлечения и работы. Пока на этот масштабный проект, который планируется реализовать за пять лет, выделено $50 млн.

Однако это все больше выглядит как отвлекающий маневр на фоне претензий, которые окружили компанию со всех сторон: речь и об антимонопольном деле, и о скандалах с притеснением собственных сотрудников, и о безответственном отношении к несовершеннолетним — такую позицию незадолго до слушаний в Вашингтоне высказал The Washington Post.

Главная претензия властей США к Facebook, которая чревата для нее многомиллионными штрафами, все же касается монополизация рынка. В конце 2020 года антимонопольная служба возбудила дело против компании, в частности пытаясь аннулировать покупку Instagram и мессенджера WhatsApp. Все это на фоне не прекращающихся обвинений о вмешательстве в политику и безответственном отношении к распространению информации.

Президент США Джо Байден летом и вовсе назвал Facebook убийцами, говоря о том, что на платформе распространяются заявления антипрививочников: «Смотрите, единственная оставшаяся у нас пандемия — среди тех, кто не привился. И они [соцсети] убивают людей».