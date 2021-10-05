Cокрытие токсичности: сенаторы ополчились на Facebook из-за подростков
Компания Facebook приостановила разработку детского аналога Instagram, однако этого оказалось недостаточно, чтобы успокоить конгресс США. Американские сенаторы намерены довести до победного конца расследование «о токсичности» соцсети для подростков. В его основу легли утекшие в Сеть внутренние исследования компании, ряд которых был основан на опросе всего 40 пользователей, утверждает Facebook. Подробнее о том, почему погоня за TikTok обернулась для IT-гиганта очередной битвой с властями, читайте в материале «Известий».
Сплошной фейк
Facebook водит общественность за нос, скрывая результаты исследований о вреде Instagram для подростков, заявил демократ, сенатор США Ричард Блюменталь 30 сентября. В этот день в конгрессе США прошли слушания, причиной которых послужило расследование The Wall Street Journal.
— [Компания] пыталась обмануть общественность и нас в конгрессе относительно того, что ей известно, и использовала детскую уязвимость в качестве оружия против самих детей, — сказал Блюменталь, добавив, что Facebook предпочла психическому здоровью и благополучию детей жадность.
Сенатор, возглавляющий подкомитет по защите прав потребителей комитета по торговле, науке и транспорту, назвал расследование журналистов сенсационным и отказался принимать всерьез доводы представителя Facebook — главы службы безопасности компании Антигоны Дэвис.
В частности, Блюменталь потребовал объяснить, когда соцсеть покончит с finsta, за что его высмеяли в Twitter. Finsta — сленговое сокращение от fake Instagram, которым называют закрытые анонимные или обезличенные аккаунты. Дэвис взялась объяснять, что это не продукт соцсети, но сенатор настоял на их злонамеренности.
В оценке ситуации с демократом согласилась сенатор от республиканцев Марша Блэкберн (вместе с Блюменталем она проводит свое расследование против Facebook), заявив, что соцсеть утратила доверие парламентариев.
Удар по самооценке
«Facebook знает, что Instagram токсичен для девочек-подростков» — так называется скандальная статья The Wall Street Journal от 14 сентября, которая легла в основу разбирательств. Журналисты ссылались на внутреннюю документацию, попавшую к ним в руки благодаря бывшему сотруднику компании. Речь идет о нескольких исследованиях аудитории, некоторые из которых проводились еще в 2019 году.
Они не выявили ничего сенсационного, лишь подтвердили опасения, которые звучат не первый год: подростки сравнивают отполированную картину идеальной красочной жизни с реальностью, что плохо сказывается на их неокрепшей психике. Так, 40% опрошенных американских и британских подростков утверждали, что из-за Instagram чувствуют себя непривлекательными. 6% американских пользователей и 13% британских признались, что при просмотре ленты ловили себя на мыслях о самоубийстве. Среди прочих проблем — тревожность, зависимость и депрессия.
Facebook прокомментировала обвинения 26 сентября. В блоге компании опубликовали пояснения к утекшим материалам: в основном о положительном влиянии Instagram на подростков, о котором журналисты умолчали.
— Исследования в действительности показали, что многим опрошенным подросткам Instagram помогает справиться с проблемами и сложными моментами, с которыми люди в их возрасте сталкиваются всегда, — подчеркивается в сообщении. Девочки-подростки, которые жаловались на одиночество, беспокойство, грусть и проблемы с питанием, признавали, что соцсеть скорее помогла им пережить сложные времена, чем наоборот.
Вместе с тем компания признала, что самая проблемная область — негативное влияние контента на самооценку.
По данным Facebook, некоторые данные из публикации основаны на мнении всего 40 подростков. Причинно-следственную связь в рамках этих опросов даже не пытались установить: материалы использовались людьми, которые прекрасно понимали ограниченность этих исследований.
Впрочем, критики не восприняли доводы компании всерьез. Это связано, в частности, с тем, что после скандальных выборов американского президента 2016 года она жестко ограничила доступ к своим данным. Так, германская компания AlgorithmWatch предпочла свернуть исследование алгоритмов Instagram, чтобы не нарваться на судебные иски от Facebook. Их обвинили в том, что они собирают сведения о пользователях без разрешения. И хотя исследователи доказали обратное, предпочли закрыть проект.
Отступаем, но ненадолго
После нападок компания все же сделала шаг назад: 27 сентября глава Instagram Адам Моссери объявил о приостановке разработки «детского» клона приложения. Однако он подчеркнул, что это решение не связано ни со скандалом вокруг утечки исследований «о токсичности», ни с требованием Национальной ассоциации генпрокуроров США поставить разработку на паузу.
— Это даст нам время на работу с родителями, экспертами, политиками и регулирующими организациями, на то, чтобы выслушать их опасения и продемонстрировать ценность и значимость данного проекта, — объяснил Моссери. Оппонентам не стоит радоваться: приостановка работы не означает, что IT-гигант считает Instagram Kids «плохой идеей», как раз наоборот. Дети уже живут онлайн, поэтому приложение, в котором не будет рекламы и не подходящего по возрасту контента, — отличная мысль.
Четырех членов конгресса США, впрочем, не устроила позиция платформы: приостановка — это полумера, разработку надо свернуть окончательно, заявили они.
О том, что Facebook разрабатывает приложение для детей младше 13 лет, стало известно в марте. Вице-президент по продукту Instagram подчеркивал, что работа с детьми и подростками — приоритет номер один для компании на ближайшее будущее. На сегодняшний день правила Instagram запрещают регистрироваться пользователям младше 13 лет (однако этот запрет традиционно легко обходится). С июля новые аккаунты пользователей младше 16 лет стали автоматически переходить в режим приватных, чтобы обезопасить детей и подростков от сомнительных контактов с взрослыми.
Это не первая неудача Facebook c разработкой «детского» продукта. В 2017 году платформа запустила Messenger Kids для аудитории в возрасте 6–12 лет. После критики политиков и общественников Марк Цукерберг временно свернул проект, сославшись на исследования о вреде чрезмерного использования смартфона. Спустя два года же в Messenger Kids обнаружили ошибку, которая позволяет детям добавляться в групповые чаты с юзерами любого возраста, что перечеркивает главное предназначение сервиса.
Споткнулись о зумеров
В гонке за подрастающим поколением Facebook отстает от конкурентов. По информации американских СМИ, за два года количество подростков, которые хотя бы изредка открывают соцсеть, сократилось на 19%. Через два года, согласно пессимистическим прогнозам, аудитория на платформе сократится еще вдвое. В Instagram, впрочем, картина выглядит лучше: порядка 40% его пользователей — младше 22 лет.
Facebook пытается перехватить эстафетную палочку у TikTok, ежемесячная аудитория которого, как стало известно 27 сентября, достигла миллиарда. Несмотря на то что китайское приложение активно обрастает пользователями 25–35+, больше половины все еще приходится на подростков.
В TikTok возрастные требования ужесточили в начале 2021 года: страницы подростков 13–15 лет должны быть открыты только для подписчиков, а оставлять комментарии на них могут только одобренные «друзья». В результате «чистки» сервис удалил 7 млн аккаунтов, которые, вероятно, принадлежали детям младше 13 лет.
Хотя Facebook публично объявила продукты для юных пользователей приоритетом номер один, планы у IT-гиганта значительно глобальнее. Летом Марк Цукерберг объявил о намерении создать метавселенную — единый виртуальный мир для общения, развлечения и работы. Пока на этот масштабный проект, который планируется реализовать за пять лет, выделено $50 млн.
Однако это все больше выглядит как отвлекающий маневр на фоне претензий, которые окружили компанию со всех сторон: речь и об антимонопольном деле, и о скандалах с притеснением собственных сотрудников, и о безответственном отношении к несовершеннолетним — такую позицию незадолго до слушаний в Вашингтоне высказал The Washington Post.
Главная претензия властей США к Facebook, которая чревата для нее многомиллионными штрафами, все же касается монополизация рынка. В конце 2020 года антимонопольная служба возбудила дело против компании, в частности пытаясь аннулировать покупку Instagram и мессенджера WhatsApp. Все это на фоне не прекращающихся обвинений о вмешательстве в политику и безответственном отношении к распространению информации.
Президент США Джо Байден летом и вовсе назвал Facebook убийцами, говоря о том, что на платформе распространяются заявления антипрививочников: «Смотрите, единственная оставшаяся у нас пандемия — среди тех, кто не привился. И они [соцсети] убивают людей».
История с подростками — начало новой битвы Facebook с властями: во вторник в конгрессе пройдет второе слушание с участием информатора, передавшего внутренние документы разработчиков СМИ. Сенаторы рассчитывают, что аноним раскроет секретные данные, которые дадут благодатную почву для новых обвинений.