Расфрендили страну: Facebook запретил делиться новостями с Австралией

Facebook запретил австралийскими пользователями и масс медиа делиться в соцсети международными и местными новостями. Такое жесткое решение компания приняла, чтобы не делиться своими доходами с австралийскими СМИ. На кону десятки миллионов долларов. За ситуацией внимательно следят на Западе, ведь происходящее в Австралии может стать прецедентом и для других стран . О конфликте крупнейшей соцсети и Канберры — в материале «Известий».

Бан национального уровня

«Сегодняшние действия Facebook по удалению Австралии из друзей, а также отключение основных информационных служб в области здравоохранения и экстренной помощи, были высокомерными, а также очень разочаровали. Я нахожусь в постоянном контакте с лидерами других стран по этим вопросам», — отреагировал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на новость о действиях глобальной цифровой платформы, которая запретила делиться новостями внутри Австралии.

По его словам, политика компании лишь «подтверждает опасения все большего числа стран по поводу поведения технологических гигантов». «Они считают, что стоят выше правительства и не обязаны подчиняться правилам. Возможно, они меняют мир, но это вовсе не значит, что они им управляют», — возмущался глава австралийского правительства.

По словам Моррисона, Австралия не боится запугиваний со стороны технологического гиганта, стремящегося оказать давление на парламент, «когда он голосует по важному Кодексу поведения игроков медиарынка». Этот законопроект призван урегулировать коммерческие отношения между СМИ и цифровыми платформами. Местные власти хотят заставить последние платить австралийским СМИ за публикацию ссылок на них.

За развитием ситуации внимательно следят в Великобритании, Канаде и Индии, а также ряде других стран, поскольку происходящее в Австралии может создать прецедент и для других стран.

19 февраля главный казначей Австралии Джош Фрайденберг разговаривал по телефону с главой Facebook Марком Цукербергом, еще одна беседа запланирована на выходные. «На кону больше, чем одна или две коммерческие сделки (...) Речь о суверенитете Австралии», — написал чиновник. Он также отметил, что страна призвала другие государства поддержать ее в стремлении урегулировать поведение цифровых гигантов.

Глава британского парламентского комитета по надзору за медиаиндустрией Джулиан Найт в свою очередь считает, что это послание не только Канберре, но и другим мировым столицам. «То, как они поступили в Австралии — хулиганская выходка. Она лишь еще больше разожжет желание у законодателей во всем мире принимать дальнейшие меры», — уверен политик .

С ним согласен и председатель британской ассоциации News Media Генри Фор Уокер: «Запрет новостей во время пандемии — это классический пример поведения монополиста — школьного хулигана, который, стремясь защитить свое доминирующее положение, совершенно не заботится о гражданах и потребителях, которым он служит».

Глава ассоциации издателей новостей BDZV Германии Дитмар Вольф также отметил: «Настало время, чтобы правительства всего мира ограничили рыночную власть платформ-привратников».

Суровый выбор

Дело в том, что 18 февраля австралийские пользователи, многие из которых привыкли узнавать о происходящем в стране и в мире из Facebook, оказались отрезаны от новостей. Компания перестала публиковать информационные сообщения. Местные онлайн-издания также не смогли разместить новостной контент — их страницы опустели, делиться публикациями с разных информационных сайтов у пользователей также не было возможности.

«Хуже времени для этого запрета нельзя было выбрать. За три дня до начала массовой вакцинации против COVID-19 австралийцы, использующие Facebook в качестве основного источника новостей, больше не могут получить доступ к достоверной информации о вакцинации», — отреагировала эксперт в области здравоохранения, профессор Джули Лиск.

Как сообщает Reuters со ссылкой на исследование Канберрского университета, проведенное в 2020 году, 21% австралийцев использует социальные сети в качестве основного источника новостей, а 39% населения получают новости конкретно из Facebook. « Заблокировав новости, которые делают профессиональные журналисты, Facebook в геометрической прогрессии увеличил возможность распространения дезинформации, опасного радикализма и теорий заговора на своей платформе », — прокомментировала происходящее редактор газеты Sydney Morning Herald Лиза Дэвис.

Расфрендили страну Фото: REUTERS/AAP Image/Erik Anderson

В Facebook объясняют, что пойти на такой шаг решились из-за поправки к австралийскому закону о конкуренции и защите прав потребителей, согласно которой соцсеть и другие цифровые платформы должны заключать соглашения со СМИ и платить им за то, что они размещают у себя их контент. Стоимость в документе не уточнялась, отмечалось только, что речь пойдет о справедливой цене.

В августе прошлого года представители Facebook заявили, что в случае принятия этих поправок издателям, а также обычным австралийским пользователям запретят публиковать местные и зарубежные новости в Facebook и Instagram. В результате Instagram это пока не коснулось, а Facebook запретил распространять новости уже на следующий день после того, как законопроект прошел в парламенте третье чтение.

В заявлении Facebook говорится, что в предложенном австралийскими властями законопроекте «в корне ошибочно понимаются отношения между нашей платформой и издателями, которые используют ее для обмена новостным контентом». «Это поставило нас перед суровым выбором: попытаться соблюдать закон, игнорирующий реалии этих отношений, или прекратить использование новостного контента на наших сервисах в Австралии. С тяжелым сердцем мы выбрали последнее», — отмечается в сообщении.

По словам Уильяма Истона, управляющего директора Facebook в Австралии и Новой Зеландии, СМИ сами охотно размещают новости в Facebook, потому что это позволяет им увеличить число подписчиков и просмотров, а также доходы от рекламы. «Для Facebook прибыль от новостей минимальна. Новости составляют менее 4% контента, который люди видят в своей ленте», — добавил представитель компании.

В середине дня доступ ко многим страницам Facebook, поддерживаемым правительством, восстановили. Однако страницы местных и международных СМИ оставались по-прежнему недоступны.

#УдалиФейсбук

Действия Facebook в Австралии вызвали раздражение не только представителей местных властей, но и обычных пользователей. В сети развернули кампанию с хештэгом #DeleteFacebook (#УдалиФейсбук). Помимо этого, призывают удалить аккаунты и в других сервисах компании — WhatsApp и Instagram. Впрочем, сколько австралийцев решилось на этот шаг, неизвестно.

«Одной неуклюжей выходкой Facebook полностью оттолкнул своих пользователей по всей Австралии — и четко дал понять, почему необходимо регулирование. Это нужно для того, чтобы обуздать необычайную рыночную власть этого технологического гиганта», — писали по этому поводу журналисты газеты The Australian .

Изначально против австралийского законопроекта вместе с Facebook боролся и Google. Однако несмотря на угрозы, компания все же пошла на компромисс с местными властями и накануне третьего чтения заключила соглашение с основными издателями в Австралии о плате за контент.

Расфрендили страну Фото: REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo

Доктор Суранга Сеневиратне, эксперт в области информатики, социальных сетей и кибербезопасности из Школы компьютерных наук в Сиднее отмечает, что самый большой актив Facebook — это база его пользователей. «Чем больше пользователей задействовано на платформе, тем больше доходов это приносит самой компании. Основным средством поддержания взаимодействия с пользователем является совместное использование контента. В данном случае Facebook решил, что австралийский новостной контент и последующее взаимодействие с ним не приносит большого дохода, и они могут позволить себе отказаться от него», — отмечает он.

«Проявление информационной революции»

Вообще этот конфликт назревал давно, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Это общая проблема. Подобно тому, как блоги стали конкурировать с работой журналистов, соцсети начинают „съедать“ привычные СМИ. Для того, чтобы СМИ могли поставлять качественную информацию, им нужны ресурсы. И соответственно надо получать деньги либо за счет рекламы, либо за счет подписки, каким-то образом поддерживать и сохранять этот бизнес-сектор», — отмечает политолог.

Эксперт добавляет, что соцсети размещают у себя информацию бесплатно, тем самым способствуя углублению кризиса традиционных СМИ. В данном случае нет никаких международных норм и правил, которые бы регулировали деятельность соцсетей. «В результате СМИ не защищены от того, что соцсети могут использовать их информационный ресурс. Конфликт здесь неизбежен», — пояснил Кортунов.

Расфрендили страну Фото: Global Look Press/Bai Xuefei