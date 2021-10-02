Цифровые предсказания: как гадалки оккупировали TikTok

Лента TikTok запестрела онлайн-предсказаниями. Пока одни пользователи записывают на ясновидящих ролики-пародии, другие отправляют гадалкам подарки и пожертвования. Порой чрезмерная мнительность заканчивается пустым кошельком и возбуждением уголовного дела. Сколько стоит онлайн-магия и какие запросы интересуют россиян — разбирались «Известия».

Погадала и пропала

Москвичка подала заявление в полицию на гадалку из TikTok, потому что ее предсказания не сбылись, сообщают СМИ. За полгода клиентка заплатила ясновидящей почти 1 млн рублей.

42-летняя Ирина нашла гадалку в социальных сетях. Ясновидящая назвала себя Таисией и обещала решить все проблемы по видео с помощью магии. Москвичка рассказывала гадалке о своей жизни и попросила узнать свое будущее при помощи энергетического расклада. Поняв, что судьба складывается совсем не так, как обещала предсказательница, потерпевшая обратилась в полицию. Теперь гадалку ищут.

Цифровые предсказания Фото: Global Look Press/SheldonÂ Cooper

— В свое время правоохранительные органы достаточно жестко пресекали деятельность телегадалок и телецелителей, — вспоминает адвокат Юлия Кремер. — Возможно, в сфере сетевых магических услуг тоже будет наведен порядок. Здесь важна критическая масса обращений от обманутых клиентов.

Скорее всего, такая масса со временем наберется — онлайн-ясновидящие разживаются всё большей аудиторией .

Как зарабатывают гадалки

На данный момент TikTok-ролики с хештегом «гадалка» насчитывают 627,7 млн просмотров. На особо успешных предсказательниц подписано по 200–300 тыс. человек. Большинство же ограничивается скромной аудиторией в пару тысяч. Основной акцент при этом делается на прямые эфиры, где предсказательницы без устали тасуют карты и набирают клиентов.

Как правило, атмосфера таких стримов камерная — на «прием» собирается несколько десятков зрителей. В основном женщин самого разного возраста: от «Ирины 15» до «Натальи 68».

Зрительницы адресуют ясновидящим одни и те же вопросы: любит ли, женится ли, тоскует ли. Однако некоторые доверяют гадалкам вполне серьезные темы: была ли измена, забеременею ли до конца года, вернется ли муж в семью.

Время от времени любовная тематика разбавляется бренными вопросами: «Стоит ли бросать музыкальную школу?», «Снимем ли мы квартиру?», «Сдам ли я завтра экзамен?».

Более находчивые предсказательницы делают ставку на коммерцию. Например, гадалка Ионна учит, как привлечь финансовый поток или срочно продать квартиру:

«Ежедневно на подоконник в течение 11 дней ставите свежий стакан молока, сверху кладете печенье или вафлю. И тогда, даст бог, сможете продать вашу недвижимость».

Своим «зайкам» и «любимым подписчикам» гадалки раскрывают карты за определенную плату: лайки, подарки из TikTok, небольшие денежные перечисления . Попрошайничество у вокзалов сменилось донатами во время прямого эфира: «Имейте совесть, люди добрые, пришлите розочки в ответ на потраченную энергию!» (розочка — подарок в TikTok. — Ред.).

Очень часто проблему пользовательниц нельзя решить мгновенно, поэтому за полным раскладом гадалки отправляют зрителей в личные сообщения. Там ценник возрастает. Журналист «Известий» под видом клиента поинтересовалась, сколько стоит прогноз от ясновидящей на ближайший год. Предсказательницы назвали разные цены: 500 рублей, 600 рублей, у упомянутой Ионны «диагностика» стоит 1500 рублей . Еще одна предсказательница ответила, что цена за сеанс будет понятна во время приема — всё зависит от плачевности ситуации.

Чувствуется, что из-за обилия контента конкуренция на рынке онлайн-предсказаний растет. Гадалки стараются не потерять клиентов и привлекают низкими ценами. «Если выйдете из эфира [у других гадалок предсказание], будет стоит 5 тыс. рублей, а я вам делаю практически бесплатно, за розочку!» — уговаривает одна из ворожей.

Ответом на засилье гадалок в ленте стали ролики-пародии. Пользователи высмеивают манеру предсказательниц, смачно перетасовывают карты и обещают снять всё — сглаз, порчу, постановку на военный учет.

Какие гадания интересуют россиян

В целом массовый переход к удаленному колдовству наметился еще с начала пандемии, когда многие маги и целители были вынуждены принимать клиентов онлайн. Популярность TikTok и возможность ввести прямые эфиры подстегнули расцвет цифрового ясновидения. Впрочем, некоторым такой контент порядком поднадоел. Согласно данным «Яндекс Wordstat», в российском браузере встречается не частный, но полный отчаяния запрос: «как убрать с тиктока всех гадалок».

В то же время у пользователей появилась возможность самим, без помощи магов и отчисления донатов провести нужный обряд или узнать о своей судьбе. Если вбить в «Яндекс Wordstat» слово «гадание», то выяснится, что чаще всего пользователи хотят провести его «онлайн», «бесплатно» или «онлайн бесплатно». Всего — 2,453 млн таких запросов в месяц.

Цифровые предсказания Фото: TASS/DPA/Jens Bьttner

Самыми популярными видами гадания являются «таро» (665,5 тыс. в месяц), «на картах» (352 тыс.), «да нет» (257 тыс.), «на будущее» (191 тыс.), «на мужчину» (157,7 тыс.). Также пользователей интересуют гадания на кофейной гуще, на рунах, на перемены и т.д.

Бывает, юзеры ищут отдельные виды обрядов. Например, порчу (728 тыс. раз в месяц), сглаз (237 тыс.), заговор (данные неточные, поскольку слово также имеет значение тайного соглашения). Что любопытно, снять порчу в целом хотят чаще, чем навести. Сглаз преимущественно прогоняют молитвой. А заговаривают на деньги, любовь и мужчину; временами на похудание, торговлю и работу.

По запросу «гадалка онлайн» сориентироваться сложнее, поскольку статистику искажает одноименный российский сериал. Зато «хороших гадалок онлайн» за этот месяц искали почти 60 тыс. раз (в сумме с запросом на «бесплатность»).

Ответственность за гадание в сети

В России пока не существует закона, который контролировал бы деятельность ясновидящих. Но это не значит, что шарлатанов нельзя наказать , считает юрист Евгения Квартальнова. Косвенно их деятельность попадает под закон РФ «О защите прав потребителей», а также статьи о «Мелком хищении», «Мошенничестве», «Принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения». В зависимости от нарушения наказание может варьироваться от некрупного штрафа до 10 лет лишения свободы.

Вероятность того, что дело будет рассмотрено, а виновные лица наказаны, зависит исключительно от самой жертвы.

— При обращении к экстрасенсу важно записывать все разговоры и сеансы. Более того, если шарлатан или компания, от которой он работает, дают договор об оказании услуг, необходимо сохранять его до подачи заявления в полицию, — подсказывает юрист. — Можно посмотреть на ситуацию под таким углом: оказание магических платных услуг не запрещено на территории страны, а значит, контролируется законом о правах потребителя. Получается, если работа была выполнена некачественно и безрезультатно, то жертва имеет право сослаться на этот закон.

Цифровые предсказания Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Адвокат Юлия Кремер добавляет, что при обращении в полицию пригодятся скриншоты страницы мошенников в соцсети, скриншоты переписки с гадалкой, ее номер телефона, а также выписки со счета, если клиент отправлял денежные средства онлайн.

Юрист и член экспертного совета по экономике в Госдуме РФ Алексей Микаелов из числа магов отдельно выделяет целителей. Он уточняет, что заниматься народной медициной могут граждане, получившие диплом целителя, который выдается органами исполнительной власти субъектов РФ в области здравоохранения.

— Раньше потребители в сфере народной медицины были лишены возможности получать достоверную информацию о лицах, предоставляющих такие услуги. Чтобы обеспечить это право, был создан «Реестр целителей».

Таким образом, деятельность целителей возможно проверить через реестр. А работу колдунов, гадалок и прочих следует рассматривать как деятельность по возмездному оказанию услуг по консультированию граждан. Если же гадалка получила деньги и пропала, пострадавший может обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения, добавил Микаелов.

— Тут дело даже не в самом законе, который регулирует или запрещает деятельность предсказателей, — считает Евгения Квартальнова. — Дело в грамотности населения и в наличии реальной поддержки со стороны близких, врачей, коллег и специальных учреждений. Обманывается тот, кто обманываться рад.