Цифровые предсказания: как гадалки оккупировали TikTok
Лента TikTok запестрела онлайн-предсказаниями. Пока одни пользователи записывают на ясновидящих ролики-пародии, другие отправляют гадалкам подарки и пожертвования. Порой чрезмерная мнительность заканчивается пустым кошельком и возбуждением уголовного дела. Сколько стоит онлайн-магия и какие запросы интересуют россиян — разбирались «Известия».
Погадала и пропала
Москвичка подала заявление в полицию на гадалку из TikTok, потому что ее предсказания не сбылись, сообщают СМИ. За полгода клиентка заплатила ясновидящей почти 1 млн рублей.
42-летняя Ирина нашла гадалку в социальных сетях. Ясновидящая назвала себя Таисией и обещала решить все проблемы по видео с помощью магии. Москвичка рассказывала гадалке о своей жизни и попросила узнать свое будущее при помощи энергетического расклада. Поняв, что судьба складывается совсем не так, как обещала предсказательница, потерпевшая обратилась в полицию. Теперь гадалку ищут.
— В свое время правоохранительные органы достаточно жестко пресекали деятельность телегадалок и телецелителей, — вспоминает адвокат Юлия Кремер. — Возможно, в сфере сетевых магических услуг тоже будет наведен порядок. Здесь важна критическая масса обращений от обманутых клиентов.
Скорее всего, такая масса со временем наберется — онлайн-ясновидящие разживаются всё большей аудиторией.
Как зарабатывают гадалки
На данный момент TikTok-ролики с хештегом «гадалка» насчитывают 627,7 млн просмотров. На особо успешных предсказательниц подписано по 200–300 тыс. человек. Большинство же ограничивается скромной аудиторией в пару тысяч. Основной акцент при этом делается на прямые эфиры, где предсказательницы без устали тасуют карты и набирают клиентов.
Как правило, атмосфера таких стримов камерная — на «прием» собирается несколько десятков зрителей. В основном женщин самого разного возраста: от «Ирины 15» до «Натальи 68».
Зрительницы адресуют ясновидящим одни и те же вопросы: любит ли, женится ли, тоскует ли. Однако некоторые доверяют гадалкам вполне серьезные темы: была ли измена, забеременею ли до конца года, вернется ли муж в семью.
Время от времени любовная тематика разбавляется бренными вопросами: «Стоит ли бросать музыкальную школу?», «Снимем ли мы квартиру?», «Сдам ли я завтра экзамен?».
Более находчивые предсказательницы делают ставку на коммерцию. Например, гадалка Ионна учит, как привлечь финансовый поток или срочно продать квартиру:
«Ежедневно на подоконник в течение 11 дней ставите свежий стакан молока, сверху кладете печенье или вафлю. И тогда, даст бог, сможете продать вашу недвижимость».
Своим «зайкам» и «любимым подписчикам» гадалки раскрывают карты за определенную плату: лайки, подарки из TikTok, небольшие денежные перечисления. Попрошайничество у вокзалов сменилось донатами во время прямого эфира: «Имейте совесть, люди добрые, пришлите розочки в ответ на потраченную энергию!» (розочка — подарок в TikTok. — Ред.).
Очень часто проблему пользовательниц нельзя решить мгновенно, поэтому за полным раскладом гадалки отправляют зрителей в личные сообщения. Там ценник возрастает. Журналист «Известий» под видом клиента поинтересовалась, сколько стоит прогноз от ясновидящей на ближайший год. Предсказательницы назвали разные цены: 500 рублей, 600 рублей, у упомянутой Ионны «диагностика» стоит 1500 рублей. Еще одна предсказательница ответила, что цена за сеанс будет понятна во время приема — всё зависит от плачевности ситуации.
Чувствуется, что из-за обилия контента конкуренция на рынке онлайн-предсказаний растет. Гадалки стараются не потерять клиентов и привлекают низкими ценами. «Если выйдете из эфира [у других гадалок предсказание], будет стоит 5 тыс. рублей, а я вам делаю практически бесплатно, за розочку!» — уговаривает одна из ворожей.
Ответом на засилье гадалок в ленте стали ролики-пародии. Пользователи высмеивают манеру предсказательниц, смачно перетасовывают карты и обещают снять всё — сглаз, порчу, постановку на военный учет.
Какие гадания интересуют россиян
В целом массовый переход к удаленному колдовству наметился еще с начала пандемии, когда многие маги и целители были вынуждены принимать клиентов онлайн. Популярность TikTok и возможность ввести прямые эфиры подстегнули расцвет цифрового ясновидения. Впрочем, некоторым такой контент порядком поднадоел. Согласно данным «Яндекс Wordstat», в российском браузере встречается не частный, но полный отчаяния запрос: «как убрать с тиктока всех гадалок».
В то же время у пользователей появилась возможность самим, без помощи магов и отчисления донатов провести нужный обряд или узнать о своей судьбе. Если вбить в «Яндекс Wordstat» слово «гадание», то выяснится, что чаще всего пользователи хотят провести его «онлайн», «бесплатно» или «онлайн бесплатно». Всего — 2,453 млн таких запросов в месяц.
Самыми популярными видами гадания являются «таро» (665,5 тыс. в месяц), «на картах» (352 тыс.), «да нет» (257 тыс.), «на будущее» (191 тыс.), «на мужчину» (157,7 тыс.). Также пользователей интересуют гадания на кофейной гуще, на рунах, на перемены и т.д.
Бывает, юзеры ищут отдельные виды обрядов. Например, порчу (728 тыс. раз в месяц), сглаз (237 тыс.), заговор (данные неточные, поскольку слово также имеет значение тайного соглашения). Что любопытно, снять порчу в целом хотят чаще, чем навести. Сглаз преимущественно прогоняют молитвой. А заговаривают на деньги, любовь и мужчину; временами на похудание, торговлю и работу.
По запросу «гадалка онлайн» сориентироваться сложнее, поскольку статистику искажает одноименный российский сериал. Зато «хороших гадалок онлайн» за этот месяц искали почти 60 тыс. раз (в сумме с запросом на «бесплатность»).
Ответственность за гадание в сети
В России пока не существует закона, который контролировал бы деятельность ясновидящих. Но это не значит, что шарлатанов нельзя наказать, считает юрист Евгения Квартальнова. Косвенно их деятельность попадает под закон РФ «О защите прав потребителей», а также статьи о «Мелком хищении», «Мошенничестве», «Принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения». В зависимости от нарушения наказание может варьироваться от некрупного штрафа до 10 лет лишения свободы.
Вероятность того, что дело будет рассмотрено, а виновные лица наказаны, зависит исключительно от самой жертвы.
— При обращении к экстрасенсу важно записывать все разговоры и сеансы. Более того, если шарлатан или компания, от которой он работает, дают договор об оказании услуг, необходимо сохранять его до подачи заявления в полицию, — подсказывает юрист. — Можно посмотреть на ситуацию под таким углом: оказание магических платных услуг не запрещено на территории страны, а значит, контролируется законом о правах потребителя. Получается, если работа была выполнена некачественно и безрезультатно, то жертва имеет право сослаться на этот закон.
Адвокат Юлия Кремер добавляет, что при обращении в полицию пригодятся скриншоты страницы мошенников в соцсети, скриншоты переписки с гадалкой, ее номер телефона, а также выписки со счета, если клиент отправлял денежные средства онлайн.
Юрист и член экспертного совета по экономике в Госдуме РФ Алексей Микаелов из числа магов отдельно выделяет целителей. Он уточняет, что заниматься народной медициной могут граждане, получившие диплом целителя, который выдается органами исполнительной власти субъектов РФ в области здравоохранения.
— Раньше потребители в сфере народной медицины были лишены возможности получать достоверную информацию о лицах, предоставляющих такие услуги. Чтобы обеспечить это право, был создан «Реестр целителей».
Таким образом, деятельность целителей возможно проверить через реестр. А работу колдунов, гадалок и прочих следует рассматривать как деятельность по возмездному оказанию услуг по консультированию граждан. Если же гадалка получила деньги и пропала, пострадавший может обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения, добавил Микаелов.
— Тут дело даже не в самом законе, который регулирует или запрещает деятельность предсказателей, — считает Евгения Квартальнова. — Дело в грамотности населения и в наличии реальной поддержки со стороны близких, врачей, коллег и специальных учреждений. Обманывается тот, кто обманываться рад.