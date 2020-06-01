Наставлять на муть: что общего у тренинга личностного роста с сектой

Во времена катаклизмов — войн, наводнений, экономических кризисов — люди куда более склонны верить посулам различного рода шарлатанов, чем в годы стабильности. Коронавирус не стал исключением: проходимцы от духовности вовсю используют ситуацию для вербовки новых адептов своих учений. «Известия» разбирались в проблеме вместе с экспертами.

В мае управление СКР по Приморскому краю привлекло к уголовной ответственности 49-летнего члена запрещенной в России экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы» — мужчина организовывал и проводил собрания в Лесозаводске. 20 мая в Кабардино-Балкарии прошли обыски у членов той же организации. А неделей позже следственные мероприятия по делу иеговистов прошли и в Хабаровском крае.

По словам источника «Известий» в правоохранительных органах, особенно интенсивно ведется работа по вовлечению в секты через интернет. Сектанты, особенно те, кто уже несколько лет на нелегальном положении, начали активно использовать Zoom- и Skype-конференции задолго до карантина.

Сразу в нескольких регионах страны этой весной прошли задержания представителей деструктивных сект. В конце прошлой недели полиция отчиталась о раскрытии ячейки так называемой секты «Свидетелей СССР» (или «Граждан СССР»). Злоумышленники убеждали жителей Северной Осетии отказаться от уплаты налогов и коммунальных платежей. Адептам раздавали не имеющие юридической силы удостоверения личности граждан СССР и собирали с них пошлины.

Проблемы начались после того, как коммунальщики начали отключать свет, газ и другие услуги за неуплату. Когда организацией заинтересовалась полиция, они нашли кипы бланков советского образца и вполне современные деньги, предположительно собранные с последователей.

Сетевой мозговой штурм

Тенденцию к увеличению активности сектантов в интернете «Известиям» подтвердил руководитель «Центра экономических и социальных исследований и экспертиз», адвокат и специалист в области сектоведения Александр Корелов.

— На сегодняшний день крупные сектантские организации стараются перевести свою деятельность в сеть. Прорицатели, гадалки, ясновидящие — все эти персонажи на коронавирусной волне пытаются ухватить свою прибыль. Эти жулики — разновидность околорелигиозной преступности. Любой человек, выдающий себя за ясновидящего, является мошенником. Степень опасности определяется прежде всего способностями этого человека сколотить вокруг себя группу людей и выкачивать из них деньги и какие-то блага, — рассказывает Александр Корелов.

Наставлять на муть Фото: ТАСС/Демьянчук Александр

Активно действуют в рунете и мормоны («Церковь Иисуса Христа Святых последних дней»). Эта американская секта основывает свое учение на идеях милленаризма, то есть ожидания скорого конца света, так что в сегодняшних условиях особенно активизировалась.

— По сравнению со «Свидетелями Иеговы» и неопятидесятниками мормоны немногочисленны в России. Однако обладают мощной финансовой поддержкой из-за рубежа. Правда, распределение финпомощи вызывает недоумение правоохранительных органов — непонятно, на что направлены эти суммы денег. Формально не проводят крупных мероприятий — деятельность носит замкнутый характер. Такого рода секты стараются не допускать откровенных правонарушений, — говорит адвокат Корелов.

Обработка детей

Церковь евангелистов «Новый завет» шокировала общественность одной из своих передач для детей. Ведущая, представившаяся «тетей Леной», рассказывает о том, что непослушные дети достойны смерти. Она подробно объясняет процедуру распятия, примеряет на собеседника-куклу терновый венец, делает вид, что втыкает в руки гвозди.

«Новый завет» — зарегистрированная Минюстом религиозная организация, однако Русская православная церковь считает ее движением деструктивной направленности. Эта религиозная община относится к неопятидесятникам (харизматикам), которых в России насчитывается до 300 тыс. человек. Это почти половина всех сектантов в стране.

Фото: youtube.com

— Неопятидесятники — псевдохристианское течение. Используют опасные для здоровья и жизни методы воздействия на сознание — люди падают на пол, бьются в конвульсиях. Неопятидесятники в некоторых случаях пытаются выдавать себя за православных, обмануть людей. Неоднократно находили неопятидесятнических проповедников, которые подражали манере, использовали одеяние православных священников. Часто такие случаи выявлялись после обращения в епархии. Представители подобных организаций не гнушаются никакими методами, чтобы привлечь к себе паству, — говорит Корелов.

Под маской коуча

Наибольшую угрозу, по мнению Александра Корелова, могут представлять организации саентологов.

— Эти организации достаточно глубоко пустили корни в российском обществе. Некоторые их формы носят нерелигиозный характер, например, структуры WISE (World Institute of Scientology Enterprises), поддерживающие предпринимателей, благотворительные организации. Выкорчевать их теперь очень сложно. WISE привлекает бизнесменов крупного звена.

Психотренинги, в частности, тренинги личностного роста, ставшие крайне популярными в России за последние несколько лет, по мнению Корелова, также угроза для здоровья и психики человека.

— Тренинги используют различные методики обработки сознания. Конечно, ни к какому личностному росту они не приводят. Как раз наоборот. В ряде случаев после посещения таких тренингов люди кончали жизнь самоубийством, впадали в депрессивное состояние, попадали на койки психиатрических больниц. Там также применяются недозволенные методы обработки сознания, которые чрезвычайно вредны не только для психического, но и для соматического здоровья, — говорит эксперт.

Наставлять на муть Фото: Depositphotos

Непозволительные методы воздействия — это, в частности, гипноз, а также другие способы работы с человеком, приводящие к утрате контроля индивидуума над собственным сознанием.

— Эти методы изначально были разработаны сугубо с медицинскими и военными целями. Сегодня на вооружение их берут и сектантские организации, и шарлатаны-одиночки, — рассказывает эксперт.

В качестве иллюстрации своих слов Корелов приводит жалобы республиканских министерств здравоохранения на эфиры массового гипноза Владимира Кашпировского — об увеличении после них количества инсультов, инфарктов, расстройств желудка.

— Еще с конца XIX века любые методы гипноза, методы воздействия на сознание человека были запрещены на территории Российской империи. Потом и в СССР неоднократно вводился запрет нормативными актами. К сожалению, в 2000-х годах запрет был в России отменен министерством здравоохранения, и на сегодняшний день до настоящего времени прямой четко регламентирующей нормы у нас не существует, — говорит Корелов.

Право на гипноз

Предписание медицинского департамента № 4682 от 9 июля 1890 года категорически запрещало «публичные спектакли гипнотизма», применение гипноза дозволялось только врачам с разрешения административных властей.

Советская власть также крайне настороженно относилась к экспериментам с сознанием человека, о чем свидетельствует Циркуляр НКЗ РСФСР № 90 от 19 апреля 1923 года «О запрещении публичных демонстраций гипнотических сеансов», Постановление ВЦИК и СТО РСФСР от 1 декабря 1924 года «О профессиональной работе и правах медицинских работников», инструкция по применению гипноза, утвержденная НКЗ и НКЮ РСФСР 30 декабря 1924 года.

Позже появилось указание Министерства здравоохранения и Министерства культуры СССР «О порядке проведения выступлений артистов — концертных исполнителей с психологическими опытами», было указано на недопустимость использования на сцене элементов психотерапии и гипноза. Еще один документ, свидетельствующий об особом отношении к экспериментам с мозгом — приказ Минздрава СССР от 31 мая 1985 года, регламентирующий деятельность врачей-психотерапевтов по применению методов гипноза и внушения.

Наставлять на муть Публичный сеанс гипноза Фото: РИА Новости/Алексей Бойцов

Постсоветская медицина сначала ограждала психическое здоровье человека с помощью Приказа министра здравоохранения и медицинской промышленности РФ «Об упорядочении применения методов психологического и психотерапевтического воздействия» (он запрещал применять неразрешенные ведомством методы воздействия на человека в немедицинских целях, а также методы и средства оккультно-мистического и религиозного происхождения). В 2007 году приказом главы Минздравсоцразвития М. Ю. Зурабова от 4 июня 2007 года нормативный акт был отменен. Александр Корелов связывает с отменой действия документа активизацию в стране «тренинговых центров», использующих саентологическую методику «лайфспринг». Ряд выпускников этих тренингов покончили с собой.

— Наиболее резонансными являются уголовные дела в отношении руководителей тренинга «Зеора», возглавляемого Виктором и Светланой Маркеловыми, «Московского тренингового центра». Приговор в отношении руководителей «Зеоры» вступил в законную силу , — приводит в качестве примера Корелов.

Портрет сектанта

О механизме погружения в идеологию секты и последствиях для сознания человека «Известиям» рассказала психолог Вероника Карпухина.

— Среди психологов существует мнение: видел одного человека из секты, считай, видел всех. Удивительное однообразие симптоматики, единообразие внешнего вида и поведения — процесс вовлечения в секту потрясающе отработан, разыгрывается как по нотам, оставляя в итоге от человека пустую покорную оболочку, — говорит специалист.

На примере одного случая (некоторые обстоятельства и имя девушки изменены) собеседник «Известий» демонстрирует классические симптомы.

— В кабинет заходит миловидная девушка, зовут Валерия, и первое, что бросается в глаза — отрешенный, пустой взгляд и отсутствие мимики, лицо как будто замерло. Эту маску не срывают ни вопросы, ни звуки, и глаза — глаза всегда смотрят как бы сквозь совершенно всё, ни останавливаясь ни на чем, — говорит собеседник.

Наставлять на муть Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В начале общения сразу чувствуются проблемы в когнитивной сфере, несвязная речь, сложности интонирования — от бормотания случаются резкие переходы на декламацию. Проблемы с памятью — не могла запомнить имя собеседника даже после пятикратного повторения, потеря ощущения времени и реальности. На лице видна религиозность и огромная, всепоглощающая зависимость от одного-единственного человека.

— Девушка скудно вспоминает жизнь до встречи с ним, холодно описывает отношения в семье. Хоть и говорит, что ее любят родители и всё хорошо, но в этом рассказе нет эмоций. Но как только вопрос касается молодого человека, Валерия расцветает. Она вспоминает, как произошла их первая встреча, как он ее поразил тем, что знал о ней всё, как романтично ждал ее у колледжа, который отыскал из тысячи. Он сказал, что быть счастливой просто — достаточно следовать правилам религии. Валерия влюбилась в него и в его образ жизни. Мир тускнел, когда его не было рядом.

Так психолог описывает очень распространенный путь в деструктивную секту.

— Валерия из благополучной семьи, была беспроблемным ребенком, неплохо училась в школе. Но была лишена внимания отца — он постоянно находился на ответственной работе. Валерии было грустно. Есть всё, но нет счастья, нет принца, как в мечтах и книгах. Из-за отсутствия личного жизненного опыта, наивности и привычки, что родители всё делают за нее, Валерия была легкой добычей для вербовщика. В эру развития социальных сетей узнать психологию и тонкости жизненных стереотипов не предоставляется проблемой. Выходя в живое общение, вербовщик уже знает всё о жертве, что дает ему возможность манипулировать человеком, — объясняет психолог.

Вербовщик всегда ищет человека с определенным набором личностных особенностей.

— Это должен быть ведомый человек, с минимальным опытом в жизни, в том числе с неустойчивой жизненной платформой, а лучше с ее отсутствием, не нашедший себя в жизни, но с высокой степенью стремления к обретению смысла для себя. Этот смысл и подкидывают вербовщики в сознание человека. «Ты избранный», «ты не такой как все», «тебе лишь нужно знать свод простых правил, и ты будешь счастлив», «тебя услышат, ты прославишься, твое имя будет в истории». Главная идея, которая моментально захватывает, — это простота достижения цели, — говорит психолог.

Деньги в рост

Вероника Карпухина также обеспокоена различного рода тренингами личностного роста.

— В нестабильное время выходят на первый план секты, которые декларируют возможность легкого решения любых проблем. В этот период распространяются сообщества под идеей «личностного роста», обещающие достаток и решение любых проблем. Вход в такие группы платный, но плата подбирается индивидуально, на приеме сидят хорошие психологи, которые знают, чем зацепить клиента, привести его на первое занятие. Далее по отработанной схеме, очень жесткое, даже жестокое общение со стороны преподавателей, унижения и оскорбления с целью ввести человека в стресс и подавить его личность, тем самым сделать его ведомым , — говорит она.

В курс программы в обязательном порядке вводятся такие правила, как ограничение времени сна, лишение любых удовольствий, нельзя рассказывать близким о происходящем, под запретом психологи (дескать, общение с ними приведет к краху всего курса).

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— Режим очень жесткий, у человека, как правило, не будет времени на анализ ситуации, им движет осознание того, что он заплатил и бросать не выгодно, да еще и на каждом занятии «берут на слабо». В итоге на этих курсах выясняется всё о человеке, а особое внимание уделяется его достатку. На выходе появляется человек, отключенный от социума, без понимания норм и правил, с единственным желанием добиться высокого заработка , — объясняет психолог.

Организациям выгодно, чтобы их клиент хорошо зарабатывал — они останутся в плюсе, ведь цена растет от курса к курсу. Перед адептом ставят перспективу попасть в особое сообщество, членский взнос в котором может превышать весь доход, но для клиента это не проблема, ведь первоочередная цель — стать богатым.

— У таких людей меняется характер, они становятся раздражительными, агрессивными, чаще уходят из семей, так как семья, по мнению «наставников», тянет их вниз, тормозит процесс становления, то же происходит и с друзьями, коллегами. В итоге клиент попадает в зависимость и в какой-то момент начинает работать на это сообщество, отдавая ему большую часть дохода, — говорит психолог.

Любая вербовка связана с подавлением воли и с заменой реального прошлого и настоящего на мечты о счастливом и светлом будущем, напоминает собеседник «Известий».