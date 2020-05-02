Отвары из отравы: мир наводняют фейки о лекарствах от COVID-19

Дональд Трамп на днях наделал много шума, предложив лечиться от COVID-19 инъекциями дезинфицирующих средств. Ученые без устали напоминают, что лекарства от коронавируса пока нет. Однако это, похоже не смущает ни президента США, ни других дезинформаторов, порой весьма высокопоставленных, которые пропагандируют якобы эффективные средства для борьбы с инфекцией . «Известия» разбирались в том, какие выдуманные «лекарства» идут в ход в разных странах мира и к каким печальным последствиям может привести и уже приводит их употребление.

По мере распространения коронавируса, роста числа заболевших и летальных исходов по всему миру люди всё чаще задаются вопросом о том, как спасти свою жизнь в случае заражения. Несмотря на то что ученые однозначно говорят, что лекарства от COVID-19 пока не существует, и даже не берутся предсказывать, когда оно может появиться, попытки опробовать на себе средство, которое кто-то решил назвать эффективным, не прекращаются.

Президентская пилюля

Примечательно, что смертельно опасным опытам над собственным организмом способствуют даже главы государств. Одним из таких дезинформаторов оказался президент США Дональд Трамп. Еще в марте он заявлял о якобы подтвержденной эффективности противомалярийного препарата — гидроксихлорохина, а также азитромицина — антибиотика широкого спектра действия. Тот факт, что убедительных доказательств того, что эти препараты работают для больных с COVID-19, нет, американского лидера не смутил.

Уже в апреле он еще несколько раз обращал внимание на гидроксихлорохин. Как напоминает The Guardian, Европейское фармакологические агентство, одна из структур Евросоюза, призывало не использовать этот препарат для лечения коронавирусной инфекции, за исключением клинических испытаний или программ оказания экстренной помощи.

Вирус_6 Фото: Global Look Press/Dirceu Portugal

Впрочем, слова Трампа за чистую монету, видимо, принял врач из Калифорнии Райн Стэйли, владелец клиники Skinny Beach Med Spa. В рассылке по электронной почте он начал рекламировать «набор для лечения COVID-19», в который входил гидроксихлорохин, азитромицин и ксанакс — анксиолитик, применяющийся для лечения неврозов и панических расстройств. Комплект препаратов для семьи из четырех человек он продавал за $4 тыс.

Правоохранительные органы порыв эскулапа не оценили и в середине апреля арестовали его по обвинению в мошенничестве. Патрик Гриффин, адвокат Стайли, утверждает, что федеральные агенты подставили его клиента; кроме того, по словам юриста, нельзя обвинять человека за продажу тех лекарств, которые рекомендовали сам президент и люди из его окружения, передает NBC 7 San Diego.

Почистить изнутри

Заявления лидера Соединенных Штатов, страны, которая понесла самый значительный ущерб от эпидемии по числу заболевших и умерших, можно было бы связать с недостаточной информированностью или отсутствием у президента специального образования. Однако порой допущения Трампа заставляют задуматься и об адекватности хозяина Овального кабинета. В конце апреля он озвучил новую идею — о том, что если дезинфицирующие средства для наружного применения показали свою эффективность, то почему бы не вводить их внутрь организма, например, при помощи инъекций?

В ходе совместного брифинга представитель министерства национальной безопасности упомянул о способности дезинфицирующих средств убивать коронавирус на поверхностях. Вероятно, воодушевленный этой способностью хлорки и других веществ бороться с инфекцией, Трамп задался вопросом: «Нет ли способа, который можно было бы применить аналогично, но путем инъекции или, скажем так, чистки?» . «Было бы здорово это проверить», — добавил президент, отметив, что идея «звучит интересно».

Вирус_5 Сотрудник метрополитена Нью-Йорка дезинфицирует станцию с помощью чистящего средства Lysol Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Врачам после таких деклараций оставалось только схватиться за голову и пытаться убедить американцев в том, что подобные методы не только бесполезны, но и смертельно опасны. «Инъекционное введение в организм или вдыхание любого чистящего средства — это безответственно и опасно», — напоминает, в частности, пульмонолог и эксперт в области глобального здравоохранения Вин Гупта, слова которого приводит CNBC. По словам врача, крайне странно, что Белый дом «продвигает ненадлежащие методы» заботы о здоровье, а сам президент не раз уже «рекламировал» непроверенные методы лечения .

Мошенников, которые стараются нажиться на страхах перед инфекцией, немало. Как сообщил руководитель федеральной торговой комиссии США Ноа Филлипс, ведомство направило предупреждения более 20 участникам рынка, которые вводили покупателей в заблуждение, рекламируя свой якобы помогающий от коронавируса товар. С января, когда в США стали всё чаще говорить о COVID-19, комиссия получила свыше 30 тыс. сообщений о различных мошеннических схемах, что в разы больше обычного, признал Филлипс в интервью порталу Yahoo!News.

Фото: REUTERS

Подстраховаться на случай возможных исков со стороны потерпевших решили и производители чистящих средств. Так, компания Reckitt Benckiser (RB), которая продает широкую линейку популярных чистящих средств под брендом Lysol, «в связи с недавними слухами и обсуждениями в соцсетях» выпустила специально заявление, где отметила, что ее продукция «ни при каких обстоятельствах не должна попадать в человеческих организм путем инъекций, вдыхания или любым другим образом».

«Желание поделиться позитивными новостями»

На по меньшей мере неоднозначное заявление Трампа отреагировал его вероятный соперник на ноябрьских президентских выборах Джо Байден. По словам демократа, лучшая идея — это больший охват населения тестированием на COVID-19 (этот вопрос регулярно становится поводом для дебатов между администрацией США и местными властями штатов). Также, по словам Байдена, следует обеспечить врачей защитным снаряжением.

Вирус_4 Вероятный соперник Трампа на выборах президента США Джо Байден Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Действия президента выглядят так, будто он готов пообещать американцам, часто критикующим администрацию США за нерасторопность и неэффективность мер по борьбе с вирусом, что угодно, лишь бы снизить градус общественного недовольства. « Представители Белого дома отмечают, что интерес Трампа к продвижению препаратов, которые не были одобрены к применению федеральным управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) для лечения коронавируса и которые не проходили клинические испытания, связаны с его желанием поделиться с американцами позитивными новостями , — пишет Newsweek. — Он также связан с надеждой президента на то, что скорое обнаружение лекарства от COVID-19 поможет оперативно снять те меры социального дистанцирования, которые привели к экономическому спаду такого масштаба, которого не было с момента обвала на фондовом рынке в 1929 году».

UV light? Injecting disinfectant?



Here’s an idea, Mr. President: more tests. Now. And protective equipment for actual medical professionals. https://t.co/Zv4Mfs2Z4a — Joe Biden (@JoeBiden) April 24, 2020

На следующий день после брифинга Трамп, правда, попробовал «отыграть» ситуацию. Как сказал президент, его слова были сарказмом, который не стоило воспринимать всерьез, — он, мол, просто хотел посмотреть, как журналисты отреагируют на его реплики. Впрочем, как отмечает ABC News, в ходе выступления главы государства никаких саркастических элементов заметно не было.

«Дары природы»

Пример Трампа — яркий, но не единственный случай, когда высшие руководители государств, возможно, рассчитывая заработать какие-то политические очки, говорят о якобы найденной панацее от коронавируса. Так, президент Мадагаскара Андри Радуэлина в эфире национального телевидения поучаствовал в рекламе травяного напитка под названием Covid Organics. По словам главы государства, настой якобы способен помочь от коронавируса и вообще «изменит ход истории» .

На Мадагаскаре, численность населения которого составляет около 26 млн человек, зарегистрировано около 130 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов в островном государстве в Индийском океане пока не было.

Вирус_1 Продажа травяного напитка Covid Organics на Мадагаскаре Фото: TASS/AP/Alexander Joe

Как отмечает агентство AP, травяной напиток, в популяризации которого принял участие президент, не проходил тестирование, и доказательств его пользы нет. Примечательно, что даже президент медицинской академии Мадагаскара Марсель Разанампарани заявил об отсутствии научно подтвержденных данных об эффективности напитка, а также допустил, что снадобье «вероятно, может даже повредить здоровью людей, прежде всего детей».

Тем не менее в некоторых школах Мадагаскара, которые открываются после карантина, напиток выдают учащимся бесплатно, а тех, кто отказывается его пить, не допускают до занятий. Есть он и в свободной продаже — примерно по 30 центов за бутылочку объемом чуть большее 300 мл.

Вирус_2 Травяной напиток Covid Organics детям на Мадагаскаре раздают бесплатно Фото: TASS/AP/Alexander Joe

Covid Organics разработан Малагасийским институтом прикладных исследований — частной организацией, которая более 30 лет работает в сфере народной медицины. Перечня ингредиентов на бутылочках нет, но президент сообщил, что для изготовления эликсира используется полынь, которая применяется и для производства противомалярийных препаратов.

Бесцветный убийца

Впрочем, далеко не всегда опасные поиски нужного лекарства инициируются «сверху». Например, распространившееся в Иране, самой сильной пострадавшей от коронавируса стране Ближнего Востока, ложное представление о пользе метанола для борьбы с инфекцией стало причиной гибели свыше 700 человек . Такие цифры советник министерства здравоохранения Исламской Республики назвал в интервью с АР. По данным национальной судебно-медицинской службы, за весь прошлый год в стране было менее 70 случаев отравления алкоголем с летальным исходом.

Вирус_3 Использование метанола для борьбы с инфекцией стало причиной гибели свыше 700 человек в Иране Фото: WANA (West Asia News Agency)/Ali Khara via REUTERS

Особая опасность метанола заключается в том, что этот ядовитый спирт не имеет цвета или специфического запаха. Представитель ведомства Киануш Джаханпур сообщил, что в общей сложности в стране зарегистрировано свыше 5 тыс. случаев отравления содержащим метанол алкоголем, почти 100 человек в результате потеряли зрение. От самого коронавируса в стране умерло около 6 тыс. человек.

Институт метанола — ассоциация, которая объединяет производителей и продавцов этого спирта, на главной странице своего сайта разместил предупреждение о том, что метанол нельзя использовать даже как обеззараживающее средство для обработки рук или поверхностей и борьбы с коронавирусом. «Метанол не является безопасным для использования спиртом из-за своего токсического эффекта при проглатывании, вдыхании или нанесении на кожу», — предупредили производители.