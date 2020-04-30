100 тысяч — не предел: уже в мае число зараженных в России может удвоиться

По мнению вирусологов и прогнозистов, если не усилить меры борьбы с эпидемией, показателя в 200 тыс. зараженных Россия достигнет уже к середине мая, а возможно, и ранее. 30 апреля страна прошла рубеж в 100 тыс. положительных тестов на COVID-19 — за сутки в РФ было зафиксировано 7099 новых случаев. Умерло больше тысячи человек. Если ежедневный прирост не начнет снижаться в ближайшие дни, Россия может обогнать по количеству зараженных все страны мира, кроме США, Испании и, может быть, Италии, считают специалисты.

Психологический рубеж

Сегодня в России был достигнут новый эпидемический рубеж — 100 тыс. зараженных. Первый случай положительного COVID-19 был зарегистрирован 31 января, то есть к шестизначной цифре наша страна шла ровно три месяца. По мнению специалистов, это говорит о том, что пока ход развития эпидемии кардинально переломить не удается.

— В мире зарегистрировано более трех миллионов случаев заражения коронавирусом, — сообщила «Известиям» врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова. — Учитывая, что заболевание распространяется воздушно-капельным путем, количество больных в нашей стране одновременно велико и мало, как бы парадоксально это ни звучало.

Вирус_1 Медицинский сотрудник возвращается из «красной зоны» после смены в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице №64 им. В.В. Виноградова в Москве Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сейчас по приросту новых случаев заражения Россия находится в группе стран-лидеров, занимая второе место в мире. По общему количеству положительных COVID-19 мы на восьмой позиции. При этом смертность держится пока на очень низком уровне: 1% от числа заболевших, что в семь раз ниже, чем в среднем по миру.

Снизить число новых случаев COVID-19 был призван ряд противоэпидемических мер. Несмотря на их относительную мягкость, это позволило в начале апреля уйти от удвоения числа заболевших каждые двое суток к удвоению раз в четыре дня, а во второй декаде апреля привело к переходу от экспоненциального роста числа заболевших к линейному.

Добиться перелома

Однако, по мнению некоторых экспертов, для достижения перелома в эпидемической ситуации принятые меры следует ужесточить.

— Судя по продолжению линейного роста числа заболевших, принятые меры и эффективность их исполнения не приведут к перелому в динамике, — считает заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. — Если мы хотим добиться перелома, надо сделать следующее. Необходимо наладить максимально быстрое тестирование на коронавирус всех прибывающих из-за рубежа и разбивать их на две группы: инфицированных и неинфицированных. Эти группы надо посадить на карантин в разные места на две недели и перед выпиской еще раз сделать тест. Также необходимо изолировать всех контактировавших с выявленными больными лиц, проверить их на наличие вируса и перепроверить через семь дней.

Сергей Нетесов подчеркнул и важность ужесточения контроля по соблюдению противоэпидемических мер для всех граждан минимум на две недели.

Вирус_3 Сотрудники скорой медицинской помощи и пациент у приемного отделения Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которая принимает пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 Фото: ТАСС/Петр Ковалев

С необходимостью внедрять новые инструменты сдерживания эпидемии согласны специалисты лаборатории математического моделирования и нелинейной динамики МолНИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

— Мягкий карантин дает определенные результаты и достаточно комфортен для граждан, но недостаточно эффективен для быстрого сдерживания эпидемии, — заявил старший научных сотрудник лаборатории Артур Каримов. — Положение достаточно серьезное, и в ближайшее время не стоит ослаблять ограничительных мер по сдерживанию эпидемии. В случае же отмены мер, которые уже введены, скорость распространения болезни увеличится в 2–3 раза, а вместе с ней возрастет и смертность.

С ужесточением карантинных мер не согласен доцент кафедры биофизики и кафедры физики живых систем МФТИ Олег Батищев. По его мнению, ужесточать меры при такой динамике особого смысла уже не имеет. Эксперт считает, что достаточно продлить текущий режим еще на две недели, а затем, если начнется спад числа новых заболевших, можно задуматься и о смягчении ограничений.

Предел или беспредел

Следующий важный психологический рубеж — 200 тыс. заболевших. При такой динамике, как сейчас, Россия может достигнуть его за две недели, то есть к середине мая, считают как математики, так и вирусологи. Шаг в 6 тыс. зараженных в день — один из самых высоких показателей в мире. Более высокое значение при переходе рубежа в 100 тыс. было только у США (18 тыс.) и Испании (7,7 тыс.). Это говорит о серьезных масштабах и скорости распространения инфекции.

— Россия вместе с Испанией и США входит в тройку стран, где при преодолении рубежа в 100 тыс. выявленных случаев заболевания продолжался существенный рост числа ежедневно выявляемых больных, — сообщил директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников. — Если ежедневный прирост не начнет резко снижаться в ближайшие дни, то Россия рано или поздно обгонит все страны мира, кроме США, Испании и, может быть, Италии по общему количеству выявленных больных. Впрочем, важно тут не само количество выявленных случаев заражения, а то, насколько сильно оно отличается от реального количества заболевших.

Вирус_2 Автомобили скорой помощи у приемного отделения Центральной городской клинической больницы №24 в Екатеринбурге Фото: ТАСС/Донат Сорокин

По виду роста кривой случаев заболевания Россия находится примерно посередине между Англией и Испанией. Причем опыт второй страны особенно достоин изучения, поскольку по временной шкале Россия отстает от нее примерно на четыре недели, при том, что Испания уже преодолела отметку в 200 тыс. заболевших.

Впрочем, ситуация улучшается, и математики стали прогнозировать снижение числа новых случаев в России. Как сообщил Артур Каримов, в ближайшие дни шаг будет колебаться в районе 5,8 тыс.—6,3 тыс. заболевших в сутки, но уже в начале мая начнется плавное снижение этого показателя.