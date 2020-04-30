COVIDовать нечему: на фоне пандемии россияне ожидают снижения зарплат на 11%

Кризис, связанный с пандемией коронавируса и падением нефтяных цен, уже сказался на восприятии россиянами своего материального благосостояния. В среднем по стране граждане ожидают снижения заработков более чем на 11%, показал опрос дочерней компании Сбербанка. Если прошлым летом люди считали справедливой оплату труда в размере 66 тыс. рублей, то сейчас готовы согласиться с 59 тыс. Зарплатные ожидания снизились практически во всех городах, где проводился опрос. Больше остальных планку достойной оплаты труда понизили жители Москвы, Тюмени и Владивостока — сразу на 13–21 тыс. рублей. При этом, как показал опрос, одновременно люди воспитывают в себе и привычку к сбережениям. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что мнение россиян по поводу сокращения доходов может оказаться слишком оптимистичным — как минимум вдвое.

Умерили аппетиты

Экономический кризис, по сути, еще не начался, но люди уже изменили свое представление о том, какой должна быть справедливая оплата их труда. Такие результаты в ходе опроса, проведенного в апреле в 37 российских городах с населением от 500 тыс. человек, получила компания «Сбербанк страхование жизни». По сравнению с ожиданиями, которые граждане высказывали в ходе аналогичного исследования летом 2019-го, в среднем по стране их запросы снизились с 66 тыс. до 59 тыс. рублей.

Причем с пессимизмом смотрят на свои доходы жители 35 городов, то есть большинство опрошенных. Больше всего снизились зарплатные ожидания в Москве, где в прошлом году достойной оплатой люди называли сумму в 99 тыс. рублей, а сейчас — в 78 тыс. (запросы снизились более чем на 21%), Тюмени (52 тыс. рублей против 67 тыс. годом ранее, снижение на 22%) и Владивостоке (64 тыс. и 77 тыс. рублей соответственно, почти 17%).

зарпл Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Только в двух городах — Рязани и Набережных Челнах — жители проявили оптимизм. Причем если последние ожидают увеличения зарплат всего на тысячу рублей (до 61 тыс.), то рязанцы вместо 58 тыс. рублей хотели бы получать 68 тыс.

Как отмечается в исследовании, различия присутствуют не только в зависимости от места жительства, но и возраста. В целом более оптимистична молодежь — россияне младше 35 лет считают достойной оплату труда в 61 тыс. рублей, а люди старше 35 лет — в 56 тыс. Впрочем, подчеркивается в документе, есть и исключения. В некоторых регионах наблюдается противоположная картина. Так, молодежь оценивает справедливую зарплату ниже, чем старшее поколение, в Тольятти, Перми, Новосибирске, Воронеже, Кирове и других городах.

Наряду со снижением оценки справедливой зарплаты опрос выявил и увеличение доли тех, кто ориентирован на накопления и сбережения. Если в прошлом году 27% участников исследования заявляли, что стараются регулярно откладывать какую-то часть доходов, то в начале апреля 2020 года их доля выросла до 35%.

Не до жиру

При этом опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что ожидания россиян могут оказаться слишком оптимистичными. По словам доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Людмилы Ивановой-Швец, пока трудно прогнозировать, по какому сценарию будет развиваться ситуация с зарплатами — особенно в сфере малого и среднего бизнеса, где занято более четверти работающих. И если некоторые отрасли (розничная торговля, информация и связь, водоснабжение) будут чувствовать себя более-менее уверенно, то по образованию, туризму, спорту, индустрии красоты нанесен существенный удар.

По мнению эксперта, сейчас люди еще оптимистично оценивают свои перспективы по доходам, поскольку в последние годы население привыкло, что пусть и минимальными темпами, но заработки росли.

— На мой взгляд, если ситуация останется на прежнем уровне, то аналогичный опрос, проведенный в конце мая, показал бы в большинстве своем снижение ожиданий минимум до 20%, — полагает Людмила Иванова-Швец.

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Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович согласен, что ухудшение прогноза в отношении зарплат вполне логично. Особенно на фоне того, что для части граждан сейчас остро стоит вопрос потери работы.

— В связи с этим для многих сохранение зарплаты на прежнем уровне является необходимым, а перспективы ее возможного снижения выглядят не столь пугающими. А необходимость увеличения доходов отходит на второй план, — прокомментировал он. — Другими словами, люди готовы зарабатывать меньше, но зарабатывать на постоянной основе. Основным страхом является потеря работы и риск ее долгого поиска.

Так же эксперт объяснил и переход к сберегательной модели. По его словам, люди будут отказываться от крупных покупок и по максимуму концентрироваться на создании подушки безопасности на случай потери работы. При этом, утверждает Антон Покатович, этот процесс будет неравномерным в разных регионах. Например, в городах, где сосредоточено значительное количество производств, люди могут рассчитывать на более быстрое восстановление экономики.

зарпл Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Но в некоторых регионах ситуация с доходами и безработицей может ухудшаться более стремительно. Для поддержки уровня жизни граждане могут на вынужденной основе увеличивать спрос на кредиты, что добавит давления на их семейные бюджеты. И после окончания кризиса им придется искать возможности для увеличения своих доходов, — считает представитель «БКС Премьер».

В этой связи итоги опроса могут выступать в пользу увеличения ожиданий людей по «комфортному» уровню зарплат, подытожил он. А Людмила Иванова-Швец напомнила о мерах господдержки экономики, на которую рассчитывают многие граждане, полагая, что не останутся без помощи и средств к существованию.