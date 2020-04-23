Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Для врачей, учителей и других категорий бюджетников необходимо установить базовые оклады. С таким предложением выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Инициатива может быть рассмотрена в пятницу на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, выяснили «Известия». Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.

Начать с базы

Предложение установить базовые оклады зафиксировано в проекте решения РТК относительно законопроекта о наделении правительства полномочиями по установлению требований к системам оплаты труда бюджетников. Документ, с которым ознакомились «Известия», подготовлен к запланированному на 24 апреля заседанию комиссии. Вопрос планируется обсудить в рамках РТК, подтвердили «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Принятие вышеуказанного законопроекта может стать первым этапом введения отраслевой системы оплаты труда в сфере здравоохранения, которую в конце прошлого года поручил создать президент. Предполагается, что аналогичные механизмы тоже могут быть созданы для учителей и других категорий бюджетников.

с2 Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В проекте решения РТК указано, что представляющая интересы профсоюзов сторона (ФНПР) считает концепцию проекта обоснованной, но полагает, что правительство не сможет воспользоваться новыми полномочиями без решения двух вопросов. Во-первых, это установление базовых окладов или базовых ставок зарплаты по квалификационным уровням. Во-вторых, стоит уточнить в Трудовом кодексе, что минимальный размер оплаты труда представляет собой наименьшую возможную зарплату «неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда, в величину которого не включаются компенсационные и стимулирующие выплаты».

Дотянуть до МРОТ

Дело в том, что сегодня должностные оклады бюджетников не всегда достигают даже размера МРОТ, утвержденного на федеральном уровне. Например, более чем в 70% регионов страны ставки заработной платы (оклады) учителей сейчас значительно ниже этого показателя, рассказала «Известиям» заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова. Достижение предписанного майскими указами президента уровня зарплат (не ниже среднего уровня в регионе) обеспечивается преимущественно за счет работы учителей на полторы-две ставки, пояснила она.

Установление же базовых ставок и окладов позволит повысить уровень федеральных гарантий по оплате труда работников бюджетной сферы и снизить зарплатное неравенство между регионами, пояснила Татьяна Куприянова. Пока что различия в средних заработках учителей, в зависимости от наполнения региональных бюджетов, составляют четыре-пять раз, рассказала специалист.

в1 Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Она добавила, что свои замечания к законопроекту о наделении правительства России полномочиями по установлению требований к отраслевым системам оплаты труда сформулировала и Ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы (в нее входят общероссийские профсоюзы образования, здравоохранения и культуры), предложения также направлены в РТК. Помимо высказанных ФНПР замечаний, ассоциация указывает, что формулировки проекта не вполне соответствуют поручению президента. Наделение правительства правом устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда не подразумевает такую обязанность кабмина, указано в письме, то есть выполнение президентской задачи сможет откладываться сколь угодно долго. Ассоциация также представила свою версию законопроекта, в которой предложила включить в состав требований к отраслевой системе оплаты труда базовые ставки (оклады), долю ставок и окладов в структуре заработной платы, единые перечни стимулирующих и компенсационных выплат и их минимальный размер.

Курс на равенство

Идея базовых окладов отражает принцип равной платы за равный труд, отметил проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Отчасти идея уже реализована за рубежом, рассказал он. Во многих европейских странах, например в Германии и Италии, зарплаты врачей, учителей и ряда других специалистов регулируются отраслевыми соглашениями профсоюзов с правительством, и размер ставок не отличается в зависимости от региона работы. Более того, возможны доплаты за непрестижную работу в сельской местности.

— Есть понятие доплаты за уровень жизни. Например, во Франции ее получают те, кто трудится в Париже. У нас в стране аналогичный принцип может быть реализован с использованием региональных коэффициентов, — рассказал Александр Сафонов.

с3 Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Сегодня зарплаты врачей и учителей в России значительно выше в так называемых богатых регионах и невелики в дотационных, обратил внимание эксперт. По понятным причинам это приводит к миграции специалистов в субъекты, где они могут больше зарабатывать. В бедных же регионах не хватает профессионалов, и это еще больше снижает качество жизни в них. Равные доходы отчасти могли бы решить проблему, считает Александр Сафонов.

Отметим, что право правительства устанавливать базовые оклады и базовые ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам уже закреплено в Трудовом кодексе в ст. 144 («Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений»). Пока что кабмин ни разу им не воспользовался. Тем не менее правительство ежегодно утверждает «Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений». Документ предписывает, что, например, доля оклада в зарплатах врачей и учителей должна быть не меньше 70%. Однако рекомендации необязательны к исполнению, поэтому зачастую не соблюдаются, говорят в профсоюзах.

«Известия» направили запросы в Минтруд, Минпросвещения, Минздрав, Минобрнауки и Минкультуры.