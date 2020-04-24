Меньше половины россиян сохранили полную зарплату на карантине

Почти половина россиян (45%) продолжили получать заработную плату в полном объеме несмотря на нерабочие дни, объявленные на фоне карантина, введенного из-за коронавируса.

Такие данные показал онлайн-опрос аналитического центра «Авито Работа» среди 5 тыс. представителей массовых профессий со всей страны. Опрос посвящен реакции работодателей на продление режима нерабочих дней до 30 апреля.

Падение доходов и предоставление отпусков

Зарплату урезали 18% опрошенных, 16% респондентов отправили в неоплачиваемый отпуск, еще 5% работников уже сократили.

Отправить сотрудников в оплачиваемый отпуск смогли себе позволить очень немногие работодатели. Лишь 3% опрошенных работников получили оплачиваемые отпуска.

Из тех сотрудников, что перешли на дистанционный режим работы, 28% столкнулись с сокращением зарплат. Из этой категории работников в отпуск отправили 1%, также всего 1% таких людей подпали под сокращения. В неоплачиваемый отпуск отправили в основном тех, кто никак не может продолжать работу (1%).

Статистика по регионам

Временно сидят без работы в основном в Центральном и Северокавказском федеральных округах (по 51% в каждом). В Москве и Санкт-Петербурге не работают 45% и 40% жителей, соответственно.

Меньше всего этот показатель отмечен в Сибирском федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе — там сейчас не работает всего четверть респондентов.

В Москве и Петербурге о сокращении зарплат говорят 19% и 18% работников соответственно. Хуже всего с оплатой труда в Центральном федеральном округе, там о сокращении зарплат говорят 21% респондентов, еще 8% ответили, что их уволили.

Больше всего опрошенных, сохранивших зарплату, находятся в Приволжском и Сибирском федеральных округах (по 50%). При этом в Сибирском федеральном округе многие перешли на дистанционную работу (24%), столько же — в Северозападном (24%), догоняет их Центральный федеральный округ (23%).

Неустойчивые к Covid-2019 профессии

Не работают сейчас в основном продавцы и кассиры (10%), повара (6%) и охранники (5%). Это работники организаций, не вошедших в список предприятий, которым разрешено продолжать работу во время карантина.

Среди тех, кто продолжает работу в привычном режиме, поскольку входят в список организаций, которым это разрешено, больше всего медсестер и врачей (8% опрошенных), работников складов (8%), кассиров и продавцов-консультантов (7%), а также охранников (5%).

В марте этого года число удаленных вакансий в России увеличилось на 71%, сообщили 23 апреля эксперты компании HeadHunter.

Собеседования онлайн тоже начали становиться популярнее на российском трудовом рынке на фоне распространения коронавиурсной инфекции. Согласно данным специалистов сервиса SuperJob, 71% рекрутеров предпочитает именно такой вариант беседы с потенциальным работником. При этом подбирать сотрудников удаленно стали и на управленческие позиции.

Ранее, 23 апреля, стало известно, что из-за сокращения доходов во время пандемии коронавирусной инфекции 59% фрилансеров ищут новые способы заработка.

Президент России Владимир Путин 2 апреля продлил период нерабочих дней до конца месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.