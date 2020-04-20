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Треть россиян испугалась потерять работу из-за пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Треть россиян (33%) опасается, что из-за коронавируса и режима самоизоляции они могут лишиться работы, следует из результатов опроса сервиса «Работа.ру». В исследовании, с которым 20 апреля ознакомились «Известия», приняли участие 8,4 тыс. человек из всех регионов России.

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Чуть больше четверти опрошенных (28%) переживают, что из-за пандемии им могут понизить зарплату. Сам вирус пугает респондентов реже, лишь каждый пятый (19%) отметил, что боится заразиться.

Столько же участников опроса (19%) выбрали ответ «Другое» и предложили свои варианты опасений. Они также связаны с потенциальными финансовыми трудностями. Респонденты боятся остаться без работы и без какого-либо дохода, большинство переживает, что им нечем будет платить за ипотеку и кредиты.

При этом лишь 2% опасаются, что не справятся с объемом работы в дистанционном режиме.

Ранее 17 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о назначении максимальных выплат безработным.

Согласно документу, граждане, которые потеряли работу после 1 марта и обратились в службу занятости, будут получать пособия по безработице в размере 12 130 рублей в период с апреля по июнь.

С 9 по 15 апреля заявления о признании безработными подали свыше 180 тыс. человек. По словам главы Минтруда Антона Котякова, число россиян, которые потеряли работу, с начала 2020 года выросло на 44 тыс. человек, до 735 тыс. В 2019 году на учете стояли 813 тыс. безработных.

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал временный рост числа безработных с 2,5 млн до 8 млн человек. По его словам, из-за отсутствия спроса на услуги в сфере развлечений, спорта и ресторанного бизнеса компании вынуждены увольнять сотрудников.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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