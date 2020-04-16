Прямой эфир
Сюжет:

Компании РФ оценили качество труда сотрудников на «удаленке»

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 50% российских компаний не заметили ухудшений в качестве труда своих сотрудников на «удаленке», а в 30% добавили, что могут работать так еще месяц, а 18% готовы продлить работу в таком режиме на год. Это показал опрос сервиса HH.ru, проведенный для «Известий» среди руководителей организаций.

Чудо сантехники: какие услуги стали виртуальными из-за карантина
Число специалистов, готовых трудиться онлайн, выросло в три раза

Опрос проводился среди почти 160 топ-менеджеров. По словам руководства компаний, большинство IT-специалистов может после карантина вообще не вернуться в офис.

Частично планируют остаться на дистанционной работе консалтинг, индустрия развлечений и даже туризм. Удаленная занятость позволит брать в штат кадры из других регионов, не отказывать в работе беременным и женщинам с маленькими детьми, полагают эксперты.

По словам 50% работодателей, качество работы сотрудников не изменилось в худшую сторону. А 15% и вовсе отметили, что служащие стали более ответственными, ускорили выполнение задач.

Со своей стороны 38% соискателей работы заявили, что справятся, если им предложат работать из дома.

На сотрудников, работающих в удаленном режиме, распространяются все права и гарантии Трудового кодекса, пояснили адвокаты.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 17 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Психолог дал советы по сохранению эффективности на удаленной работе
Путин поручил Котякову следить за соблюдением прав переведенных на удаленку

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020