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Эксперты отметили рост числа «удаленных» вакансий в России на 71%

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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В марте этого года число удаленных вакансий в России увеличилось на 71%. Специалисты в области подбора персонала также заметили, что с введением режима самоизоляции в стране соискателей стала больше интересовать работа рядом с домом, а список вакансий для дистанционной трудовой деятельности значительно расширился.

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Как отмечают эксперты компании HeadHunter, число предложений об удаленной работе в марте по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 38%, превысив 14 тыс.

«В апреле тренд на увеличение вакансий с удаленным форматом продолжается, за неполный месяц их количество находится на уровне более чем 10 тыс.», — цитирует ТАСС сообщение компании.

Зачастую появление подобных вакансий можно наблюдать в таких сферах, как информационные технологии, системная интеграция и интернет. Также предложения о дистанционной работе размещаются в трудовом поле образовательных учреждений, услуг для бизнеса, маркетинга, рекламы и PR.

Самыми популярными дистанционными профессиями, согласно анализу экспертов компании, являются программисты и разработчики, специалисты в цифровом маркетинге, менеджеры по онлайн-продажам и др.

Сервис «Работа.ру» в свою очередь также отмечает в марте рост предложений об удаленной работе. В целом по России подобные вакансии увеличились на 71%, в Москве — на 25%. При этом число резюме соискателей на подобную работу выросло на 220%.

«‎Рынок труда переживает свою трансформацию с молниеносной скоростью, и он уже не будет прежним. Удаленная работа доступна для большого количества профессий и может стабилизировать финансовое положение уже сейчас. Многие люди не подозревают, что могут продолжить работать, не выходя из дома», — подчеркнул директор по продукту сервиса для поиска работы и сотрудников портала Алексей Захаров.

Собеседования онлайн тоже начали становиться популярнее на российском трудовом рынке на фоне распространения коронавиурсной инфекции. Согласно данным специалистов сервиса SuperJob, 71% рекрутеров предпочитает именно такой вариант беседы с потенциальным работником. При этом подбирать сотрудников удаленно стали и на управленческие позиции.

Ранее в четверг стало известно, что из-за сокращения доходов во время пандемии коронавирусной инфекции 59% фрилансеров ищут новые способы заработка.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

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