«МегаФон» предложил решения для организации удаленных рабочих мест

В линейке продуктов «МегаФона» появились новые сервисы для удаленного доступа сотрудников компаний к корпоративным ресурсам в условиях самоизоляции. Решения активно используются в самой компании и позволили перевести на «удаленку» более 14 тыс. сотрудников всего за несколько дней.

В настоящее время компаниям необходимы комплексные решения, которые позволят функционировать в режиме удаленной работы продолжительное время. Как подчеркнул генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян, в компании внимательно следят за потребностями бизнеса.

«С помощью сервисов VDI и RDS мы оперативно перевели на удаленную работу более 14 тыс. сотрудников «МегаФона». IT-специалистам для этого потребовалась всего пара дней, и мы готовы так же настроить процессы в компаниях наших клиентов», — продолжил он. Топ-менеджер выразил уверенность, что решения сохранят актуальность и после окончания режима самоизоляции.

Задачам крупных компаний с разветвленной инфраструктурой отвечает сервис VDI. Он позволяет устанавливать специализированное ресурсоемкое программное обеспечение (ПО), поэтому чаще используется банковскими, образовательными, производственными и торговыми структурами.

Сервис гарантирует высокую производительность вне зависимости от количества параллельных задач, выполняемых сотрудниками в масштабе компании.

Для малого и среднего бизнеса оптимальным решением является служба сгруппированных удаленных рабочих столов (RDS), благодаря более простому внедрению и невысоким финансовым затратам. Это самый распространенный способ предоставления удаленного доступа для сотрудников.

В зависимости от набора ПО работники могут пользоваться электронной почтой, пакетом офисных приложений, файловыми ресурсами, получать доступ к таким корпоративным системам, как 1С, SAP, CRM.

Разработчики создали оба проекта на базе собственной платформы «МегаФон Облако». Для создания безопасного доступа к рабочим местам потребуется всего несколько минут.