Все за одно: как малому и среднему бизнесу помогают клиенты

Российскому малому и среднему бизнесу начали помогать лояльные клиенты — другие предприниматели, а также обычные люди и блогеры. В Сети формируются целые сообщества посетителей ресторанов, салонов красоты и других учреждений, которые не только рекламируют друг друга, но и собирают пожертвования . Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Бизнесмены также продают сертификаты и скидки на свои услуги в будущем — после окончания карантина. Чтобы выжить в кризис, предпринимателям нужно активнее использовать такие возможности и проводить маркетинговые кампании, считают эксперты.

Вместе лучше

Карантин и падение рубля сильно ударили по среднему, малому и микробизнесу в России. В таких условиях предпринимателям как никогда важно быть гибкими в поиске новых каналов для продвижения. Например, некоторые уже размещают посты с призывами помогать друг другу в группах в социальных сетях, подключают своих знакомых, постоянных клиентов, товарищей по непростой экономической ситуации, рассказала «Известиям» вице-президент, руководитель исполнительного комитета «Деловой России» Нонна Каграманян. По ее словам, предприниматели заказывают у коллег обеды для своих сотрудников, некоторые направляют продукты питания в клиники и так далее. Подобных кейсов много, бизнес-объединение старается распространять эту практику по регионам , добавила эксперт.

еда Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Пора забыть о конкуренции и начать обмениваться опытом и помогать друг другу — иначе выжить будет сложно. Например, внутри нашего объединения сложилась практика с ключевым тезисом «бизнес за бизнес», — рассказала Нонна Каграманян.

С ней согласен и эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского отделения «Опоры России», руководитель аудиторско-консалтинговой группы «АИП» Сергей Елин. Сейчас особенно важно идти на компромиссы в деловых взаимоотношениях, стараться входить в положение друг друга — трудности испытывают все, и стоит с пониманием относиться к проблемам партнеров, сказал он «Известиям».

Сегодня некоторые интернет-площадки онлайн-торговли уже уменьшили свою маржинальность для того, чтобы обеспечить скидки продавцам, которые ими пользуются. Проводят акции для клиентов и арендодатели, бухгалтерские и IT-компании, рассказал эксперт.

— Сейчас действительно всем нужна поддержка. Например, благотворительные фонды лишаются спонсоров. Поэтому мы, перед тем как закрыть бар на период самоизоляции, оставшиеся продукты отдали нуждающимся, — рассказал владелец бара «Московский Олд Скул» Филипп Ерюшев.

Подобную практику было бы логично использовать и торговым сетям. Получать помощь могут малоимущие семьи, одиноко проживающие пенсионеры, а также бездомные, считает эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Но сейчас ритейлеры пока не имеют правовых, и, прежде всего, налоговых, условий для безвозмездной передачи продуктов на благотворительность, подчеркнул он.

Антикризисный маркетинг

Малые предприниматели для помощи друг другу стали создавать специальные централизованные платформы, на которых, например, продают сертификаты на будущие услуги со скидками и принимают пожертвования от лояльных клиентов. Подобные маркетинговые ходы — правильное решение в сложившейся ситуации. Чтобы выжить, нужно использовать разные способы, отметил Сергей Елин.

— Многим нашим любимым заведениям очень плохо, и мы заметили, что самые лояльные клиенты готовы платить за услуги сейчас, а получать их потом. Поэтому создали платформу «Будем», на которой бизнес может продавать будущие услуги. Поддержка от завсегдатаев поможет заведениям держаться на плаву, а когда все закончится, связь между гостем и местом укрепится, — рассказал «Известиям» генеральный директор компании Tokenomica Артем Толкачев.

В проекте уже участвуют рестораны, бары, салоны красоты и другие малые предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Воронежа.

Есть и аналогичные сервисы для небольших кафе и ресторанов только для столичного региона. Многие небольшие магазины и предприятия, оказывающие услуги, также начали принимать на своих сайтах пожертвования от лояльных клиентов. А фитнес-клубы с большим дисконтом-продают карты, которыми можно будет воспользоваться после карантина.

салон Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Подобные сервисы и акции действительно могут спасти некоторые малые предприятия — существуют разные кейсы, например, кому-то достаточно 200 тыс. рублей, чтобы закрыть долги и спокойно «заморозить» проект, сказал ресторатор Александр Сысоев.

— Чем больше сможет заработать заведение сейчас, тем больше шансов, что мы сможем прийти туда на ужин после карантина. Поэтому максимальная огласка в поддержку любимых мест необходима, — уверен он.

Онлайн-каналы коммуникации сегодня — единственная возможность рассказать о себе, поддержать доверие потребителей и покрыть минимальные расходы, отметила руководитель PR-агентства Мария Шахова. И немалую роль в этом играют популярные блогеры, добавила она.

— Мы были приятно удивлены, когда блогеры поддержали нас рекламой даже без нашей просьбы. Сегодня это даёт возможность сохранить продажи и компенсировать текущие расходы, — рассказала создатель бренда одежды Botrois Юлия Гайдукова.