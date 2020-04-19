Неосновной отбор: кто может стать системообразующим «по особым основаниям»

Перечень компаний, которые могут обратиться за поддержкой к государству, если их финансово-экономическое состояние резко ухудшится, может быть расширен. Пока правительственная комиссия одобрила 489 заявок, сообщили в Минэкономразвития. В списки, которые имеются в распоряжении «Известий», внесены крупные нефтяные и химические предприятия, электросетевые и генерирующие компании, электростанции, СМИ и IT-компании. Однако «по особым основаниям» в перечень могут попасть и другие предприятия — например, если они признаны градообразующими или разрабатывают важный софт и технологии, добавил информированный собеседник «Известий», присутствовавший на совещании правкомиссии. Велика вероятность включения в список пострадавших от коронавируса и представителей рекламной индустрии: по словам источника, эту инициативу уже поддержал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Всех посчитали

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики на заседании 17 апреля одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий на основе критериев и дополнительных оснований, следует из сообщения Минэкономразвития. Еще ряд предложений отправлен на доработку и будет рассмотрен 24 апреля.

Первые списки предприятий были представлены Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязью и Минсельхозом. Всего комиссия одобрила 489 заявок от предприятий, относящихся к ведению этих министерств.

«В качестве критериев установлены минимальные значения показателей, которым должна соответствовать организация из числа 72 отраслей. <...> Также утвержден перечень дополнительных оснований, при соответствии которым компания может попасть в список», — говорится в сообщении Минэка. Среди них разработка критических технологий, обеспечение транспортной доступности удаленных территорий, эксплуатация критически значимой инфраструктуры и другие.

предприятия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Работа по формированию списков системообразующих предприятий продолжается, отметили в Минэке. Планируется, например, уточнить критерии по мебельной и пищевой промышленности. А также подготовить к утверждению отраслевые перечни Минтранса, Минстроя, Минфина и Минздрава. Судя по сообщению ведомства, есть планы рассмотреть предложения министерств, в том числе по включению в перечни организаций по дополнительным основаниям.

Как рассказал «Известиям» один из участников заседания правкомиссии, критерии, по которым компании попадают в список системообразующих, в дальнейшем менять не будут — такова принципиальная позиция первого вице-премьера Андрея Белоусова. Однако предприятие, которая по ним не проходит, может договориться с профильным министерством о включении в перечень по тем самым «особым основаниям». В частности, на это будут претендовать градообразующие предприятия, головные исполнители по гособоронзаказу, эксплуататоры критической инфраструктуры, разработчики важного ПО и технологий. Также в списки могут войти компании, которые обеспечивают безопасность в Крыму, Калининградской области и Дальневосточном федеральном округе, заботятся об информбезопасности страны и транспортной доступности отдаленных регионов. Заявки министерств будет рассматривать и одобрять Минэкономразвития.

В списке Минфина будут представлены системообразующие компании, занятые в сфере производства крепкого алкоголя, добавил собеседник «Известий». Он также отметил, что в перечень пока не вошли рекламные компании, но в дальнейшем некоторые из них могут внести «по особым основаниям». В целом велика вероятность, что рекламную отрасль включат в список пострадавших от коронавируса: эту инициативу уже поддержал первый вице-премьер.

предприятия Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Предложения по включению транспортных компаний в перечень системообразующих организаций с учетом новых критериев отбора в Минэкономразвития, сообщил «Известиям» представитель ведомства, также направил Минтранс. От дальнейших комментариев он отказался.

В Минстрое «Известиям» сообщили, что список ведомства пока формируется. Его будет утверждать правкомиссия 24 апреля — на следующей неделе кандидаты в этот перечень пройдут стресс-тесты, отметил представитель ведомства.

В Минсельхозе, Минфине и Минэке получить комментарий не удалось.

Мир высоких технологий

В распоряжении «Известий» оказался перечень системообразующих компаний, относящихся к Минкомсвязи. В нем числятся 79 предприятий, однако, как сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией, этот список неокончательный и может видоизменяться.

На сегодняшний день в нем перечислены крупные операторы связи — «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Вымпелком», Tele2 и «ЭР-Телеком», а также некоторые региональные операторы, например «Таттелеком», «Вайнах Телеком» и др.

Вошли в перечень и крупные медиахолдинги — «Национальная Медиа Группа», «Газпром-Медиа Холдинг» и ВГТРК, а также телеканалы «Первый», «Телекомпания НТВ», «Карусель» и др. В списке присутствует еще ряд СМИ — МИА «Россия сегодня», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», РБК и «Коммерсант», но нет, например, деловой газеты «Ведомости».

предприятия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Указан в перечне и целый ряд IТ–компаний — в частности, «Крок инкорпорейтед», «Ланит», Positive Technologies, «БАРС Груп», а также интернет-холдинги «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group. Из отечественных разработчиков антивирусов в списке присутствует «Лаборатория Касперского». Также в него вошли государственные ФГУП «Космическая связь», «Почта России» и ряд других компаний.

В пресс-службе АО «ЭР-Телеком Холдинг» «Известиям» сообщили, что заявок на включение компании в список системообразующих организаций не подавали. Там пояснили, что в сложившихся условиях провайдер рассчитывает больше на важные для отрасли регуляторные изменения: принятие законов о возможности дистанционного заключения договоров и доступ к инфраструктуре многоквартирных жилых домов, а также освобождение от налога на прибыль инвестиций в инфраструктуру и снижения ставки социальных налогов до уровня IТ-компаний.

«Лаборатория Касперского» была включена в этот список по инициативе Минкомсвязи, уточнили в компании.

— Мы рассчитываем на отраслевые меры поддержки бизнеса — в первую очередь наших заказчиков, а также IT-индустрии в целом», — прокомментировал руководитель стратегических проектов «Лаборатории Касперского» Андрей Ярных.

«Ростелеком» был в списке изначально, потому что компания обеспечивает функционирование критически важной инфраструктуры связи и хранения данных, в том числе работу государственных информационных систем, отметили в пресс-службе госоператора. Кроме того, в условиях изоляции значение бесперебойной работы операторов существенно выросло. Поэтому им необходимо дополнительно развивать и масштабировать сети как на магистральном уровне, так и на уровне доступа, добавили в компании.

В «Яндексе» и «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

предприятия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Так или иначе пострадал весь бизнес, однако перечисленные в списке Минкомсвязи компании чувствуют себя сравнительно неплохо, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его мнению, помощь должна быть адресной. Например, нет необходимости помогать «Яндексу» целиком, но стоит спасать его проекты — «Драйв» и «Такси».

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков считает, что нужно помогать всей отрасли, а не отдельным компаниям.

— Если компания платит налоги и работает в соответствии с российскими законами, то она имеет право на помощь государства. Не важно, насколько это крупный бизнес, сейчас пострадали все, — пояснил он.

Урон от пандемии COVID-19 понесли все издательства и медиакомпании, так как количество рекламодателей значительно снизилось, считает Денис Кусков. Насколько пострадали операторы связи, сейчас сказать сложно, ясность появится через несколько месяцев, добавил он. Эксперт также отметил, что в текущих реалиях многие россияне сокращают свои издержки и переходят на более дешевые тарифы, что не может не сказаться на выручке сотовых компаний.

Нефть и не только

В перечень Минэнерго, с которым ознакомились «Известия», включены 97 организаций, четыре из которых находятся в Республике Крым.

Среди них крупные нефтяные компании («Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «РуссНефть» и др.), газовые («Газпром», «Арктикгаз», «Сургутнефтегаз», «Новатэк», «Нортгаз» и др.), химические холдинги («СИБУР Холдинг» и др.) и угледобывающие предприятия (СУЭК, «Кузбассразрезуголь», «Русский уголь», «Востсибуголь» и др.), а также энергетические компании и холдинги («Россетти, «Энел Россия», «Интер РАО», «Т Плюс» и др.). Также в него включены и некоторые электростанции.

По мнению замдиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, компании из этого списка являются наиболее влиятельными и важными предприятиями как с точки зрения наполнения госбюджета, так и формирования цепочек стоимости внутри страны. Поэтому многие из этих компаний являются системообразующими в полном смысле этого слова, подчеркнул эксперт.

предприятия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Помощь государства нужна, в частности, нефтяникам не столько потому, что они значительно пострадали от COVID-19, сколько из-за того, что эпидемия повлияла на уровень потребления нефти и нефтепродуктов. И соответственно, российские компании должны будут значительно сократить добычу и снизить поставки на внешние рынки, пояснил Александр Фролов.

Поддержка необходима и для повышения конкурентоспособности отечественных энергетических компании на внешних рынках: наполнение бюджета идет за их счет, и правительству нужно создавать условия, в которых компании на фоне сокращения добычи смогут обеспечивать и внутренний рынок нефтепродуктами, и на внешнем рынке сохранять конкурентоспособность, прокомментировал эксперт.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что критерии, по которым Минэнерго отобрал эти предприятия, вполне очевидны. Прежде всего, по его словам, в этих компаниях работает очень много людей — более 10 млн человек задействовано только в нефтегазовой отрасли. Кроме того, эти компании размещают заказы для других предприятий, таким образом они создают синергетический эффект для экономики всей страны.

Список ведомств довольно широк, и в него не вошли компании, без которых в кризисное время можно прожить, сделал вывод Игорь Юшков.