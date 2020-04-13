Минусы в плюсах: каких цен на нефть ждать после сделки ОПЕК+

Историческая сделка на нефтяном рынке, в результате которой страны ОПЕК+ снизят добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, а экспортеры из G20 — на 5,7 млн, стабилизирует ситуацию лишь на время. При избытке предложения на рынке в 25 млн баррелей в сутки такие объемы не помогут кардинально изменить ситуацию. Видимо, поэтому рынки не отреагировали на сделку ростом котировок. Основным риском эксперты считают пандемию COVID-19 , из-за которой резко сокращается спрос. Продление карантина в части стран приведет к росту запасов и еще сильнее снизит спрос на нефть, что, возможно, спровоцирует пересмотр достигнутых договоренностей.

Некрепко договорились

В воскресенье вечером, спустя несколько дней переговоров, ОПЕК+ и G20 пришли к окончательному соглашению по сокращению добычи нефти. Так, с 1 мая страны ОПЕК+ снизят добычу на 9,7 млн баррелей в сутки (мексиканские 300 тыс. баррелей на себя взяли США). За скобками ОПЕК+ она будет сокращена еще на 5,7 млн баррелей, рассказали «Известиям» информированные источники. По данным собеседников Reuters, на 3,7 млн баррелей добычу пообещали уменьшить экспортеры из G20 (США, Канада, Бразилия, Норвегия), а страны Персидского залива планируют урезать дополнительно еще 2 млн баррелей.

Участники рынка продемонстрировали готовность идти на всесторонний компромисс для стабилизации ситуации. Впрочем, интересно, что задокументированы были лишь уровни сокращения странами ОПЕК+. Все остальные договоренности — на словах, и остается только надеяться, что они не будут нарушены, отметили в компании «БКС Брокер».

Сокращение добычи ОПЕК+ рассчитано на два года, то есть май и июнь — на 9,7 млн баррелей в сутки, с июля по декабрь — на 7,7 млн, с 1 января 2021 года — на 5,7 млн.

о1 Переговоры ОПЕК+, 9 апреля 2020 года Фото: REUTERS/Saudi Press Agency

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов считает, что в нынешней ситуации 9,7 млн баррелей — это не существенные цифры, они, конечно, исторически рекордные, однако при избытке предложения на рынке в 25 млн баррелей в сутки ситуацию глобально не разрешают. К тому же сокращение добычи в США прошло естественным образом из-за снижения цен, что делает добычу в некоторых случаях нерентабельной, а при стабилизации комфортных цен буровые установки быстро приведут на полную мощность.

Теоретически можно было бы сократить и больше, но это было бы трудно технически для многих участников рынка, отметила эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко.

— Важно понимать, что это будет долгий процесс, этим и объясняется длительность сделки: многое будет зависеть от восстановления спроса, а также уровня заполненности хранилищ, — отметила эксперт.

Спрос на нефть стабильно увеличивался последние десять лет. В январе этого года он превышал 100 млн баррелей в сутки. Угроза нового кризиса перепроизводства, которая нависла над рынком в октябре 2018 года, была частично купирована усилиями ОПЕК+. Рост потребления давал надежду на безболезненное преодоление сложного периода и возвращение цен к комфортному для мировой нефтегазовой отрасли коридору в $70–85 за баррель. Но размеренную работу рынка нарушил коронавирус.

В феврале 2020 года мировой спрос на нефть снизился из-за ограничительных мер, которые предпринимал Китай. Уже в марте он начал восстанавливаться в КНР, но глобальное потребление всё еще оставалось на низком уровне, так как эпидемия COVID-19 перекинулась на другие регионы, включая Европу, Россию и США. Разница между предложением и спросом достигала 6–8 млн баррелей в сутки.

о2 Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Zhong Min

Ситуацию усугубило объявление Саудовской Аравией ценовой войны. Саудиты пообещали нарастить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки, предоставить покупателям скидки и отвоевать доли рынка других игроков. Цены на нефть устремились вниз. Brent проваливался до $20 за баррель, а отдельным компаниям в США приходилось доплачивать покупателям, чтобы те забрали сырье.

Казалось, рынок движется к катастрофе. Но через день после того, как срок действия сделки ОПЕК+ завершился, Саудовская Аравия призвала заключить новое соглашение о снижении добычи. После недельных обсуждений сделка состоялась. Впрочем, рынок это не обрадовало.

Согласно данным ICE (крупнейшей биржевой сети в Северной Америке и Европе), а также Московской биржи котировки Brent (фьючерсы) отозвались на заключение сделки ОПЕК+ падением. На ICE — c $32,33 за баррель до $31,23, а затем после небольшого роста до $33,21 вновь снижение до $31,6. На Мосбирже на открытии Brent стоил $31,59 за баррель, далее был рост до $32 и к 14:00 мск 13 апреля достигнута отметка в $31,75.

Аналогично повели себя акции крупнейших российских нефтяных компаний. Бумаги «Лукойла» к 14:00 мск подешевели на 1,9%, «Роснефти» — на 1,96%, «Газпрома» — на 1,72%, «Газпром нефти» — на 1,5%.

Цены на нефть, по словам Екатерины Грушевенко, не растут после новостей о сделке, из-за того что она была уже ранее учтена участниками рынка, а также потому, что часть сырья была залита в хранилища.

Сам факт заключения сделки и сокращения добычи в размере 9,7 млн баррелей в сутки силами стран ОПЕК+ рынок уже «отработал» в пятницу — котировки поднялись до $35, а затем снизились до $32 , где и остались, пояснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Ведь общего снижения на 15 млн баррелей недостаточно, так как спрос упал на 25–30% (25–30 млн баррелей),

Аналитики Goldman Sachs уже заявили: несмотря на сделку, цены на нефть продолжат падать — сокращений недостаточно, нефтехранилища продолжают заполняться слишком быстро. Через месяц возможностей хранилищ и нефтеналивных танкеров в мире не хватит, чтобы убрать излишек сырья с рынка. На понимании этого котировки снижаются и будут продолжать падение, считают эксперты.

о3 Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Carolyn Van Houten

С момента заключения первой сделки ОПЕК+ прошел год, пока распродавались накопленные излишки. Иными словами, на рынке присутствовал переизбыток предложения, даже после того как были сбалансированы объем производства и спрос . Поэтому и цены не демонстрировали устойчивого роста до 2018-го.

Нынешняя ситуация отличается от той количественно, но не качественно. В отдельные периоды переизбыток предложения достигал порядка 20 млн баррелей в сутки. К настоящему моменту в мире накоплено колоссальное количество добытой нефти. По некоторым оценкам, доступные средства хранения (включая танкеры-нефтевозы) сейчас заняты на три четверти. И продолжают заполняться. Этот процесс не остановится в апреле и с высокой долей вероятности может продолжаться и в мае, когда сделка только начнет действовать. Ведь сокращение добычи не происходит моментально.

Также основным риском для рынка эксперты считают развитие ситуации с пандемией COVID-19, из-за которой резко сокращается спрос. Продление карантина в ряде стран приведет к росту запасов и еще сильнее снизит спрос на нефть, что, возможно, приведет к пересмотру достигнутых договоренностей , считает начальник отдела инвестиционных стратегий «БКС Брокер» Валерий Кушанин.

Ценовая нестабильность

Договоренности ОПЕК+ и G20, как и карантинные меры, не излечат болезнь, но помогут растянуть ее последствия во времени, дав возможность снять локдауны в ведущих экономиках мира, а также постепенно убрать лишнюю нефть из хранилищ, отметила Екатерина Грушевенко.

До конца года, по ее мнению, стоит ожидать цены в среднем в $30–35 за баррель. В дальнейшем многое будет зависеть от восстановления темпов спроса.

С таким мнением согласен и Вячеслав Абрамов. По его словам, спрос может вырасти на 5 млн баррелей в течение месяца, а цена будет в диапазоне $30–35 за баррель. Но избыток предложения заполнит хранилища и может привести к очередной волне распродаж на рынке и довести цену к $25–30 за баррель.

о4 Фото: REUTERS/Rick Wilking

В условиях масштабного провала мирового спроса и перспектив его дальнейшего снижения, для балансировки нефтяного рынка потребуется время, отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

— В апреле-мае ценовая конъюнктура нефтяного рынка может оставаться подавленной. Потенциал роста цен на «новизне» соглашения по сокращению добычи оценивается на уровнях $36–38. Но сохранение фундаментального давления на цены может удерживать их вблизи уровней $30–33, а в ближайшие два месяца не исключаются и временные снижения котировок в диапазоне $25–30, — отметил эксперт.

В течение ближайшего месяца-двух будут необходимы дальнейшие решения по сокращению добычи. Пока котировки останутся в пределах $30 за баррель, возможно снижение до $25, а в дальнейшем все будет зависеть от решений стран-производителей, добавил Артем Деев.